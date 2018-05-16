Россия оставит корабли с «Калибрами» в Средиземном море на постоянном дежурстве

Источник: РИА "Новости"

По словам президента, в 2018 г. запланировано 102 похода кораблей и подлодок ВМФ России. Это означает поддержание наплаванности ВМФ на уровне рекордного 2017 г.

«При этом в связи с сохраняющейся угрозой вылазок террористов в Сирии в Средиземном море наши корабли с крылатыми ракетами “Калибр” будут нести постоянную боевую вахту», — сказал Путин на совещании.

Президент констатировал расширенное в последние годы присутствие российского ВМФ — прежде всего в Средиземном море, а также в Северной Атлантике и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Помимо роли флота в обеспечении экономической безопасности России, обеспечения стратегического паритета и национальных интересов, Путин отметил его роль в «демонстрации нашего флага в ключевых районах мирового океана».

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Военная операция России в Сирии при поддержке ВМФ идет с 2015 г. Сейчас в Средиземном море действует российская эскадра в составе до 15 боевых кораблей и судов обеспечения, сообщала пресс-служба Черноморского флота России. По данным наблюдателей, в 2017 г. в ходе военной операции близ побережья Сирии постоянно находились от одного до трех фрегатов и сторожевых кораблей. Кроме того, несколько месяцев близ Сирии действовала корабельная авианосная группа во главе с тяжелым авианесущим крейсером «Адмирал Кузнецов».

Фрегаты «Адмирал Эссен», «Адмирал Григорович», а также дизельные подводные лодки из состава постоянного соединения ВМФ в Средиземном море в 2017 г. неоднократно наносили удары крылатыми ракетами «Калибр» по боевикам в Сирии. Семейство крылатых ракет «Калибр» разработано ОКБ «Новатор» (входит в концерн «Алмаз-Антей»). Ракеты этого типа, предназначенные для поражения наземных целей (3М-14), по неофициальным данным, имеют дальность не менее 1500 км и высокую точность.

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Накануне на встрече с руководством Минобороны Путин назвал «безусловным приоритетом» повышение ударных возможностей ВМФ, «прежде всего за счет оснащения кораблей крылатыми ракетами “Калибр”» с новейшими системами разведки и целеуказания. «Их применение позволит значительно повысить точность и обеспечить высокую концентрацию ударов по целям», — отметил президент.