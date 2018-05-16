Губернатора Полтавченко просят спасти «Кондратьевский жилмассив»
Здание является объектом культурного значения.
Здание является объектом культурного значения.
Губернатора
С такой просьбой к главе города обратились депутаты Законодательного Собрания. По словам Михаила Амосова, дом в стиле конструктивизма находится в неудовлетворительном состоянии. После расселения квартир помещения разрушаются. Здание является объектом культурного наследия регионального значения.
В связи с этим депутаты интересуются, когда начнутся реставрационные работы на объекте.