Губернатора Полтавченко просят спасти «Кондратьевский жилмассив»

С такой просьбой к главе города обратились депутаты Законодательного Собрания. По словам Михаила Амосова, дом в стиле конструктивизма находится в неудовлетворительном состоянии. После расселения квартир помещения разрушаются. Здание является объектом культурного наследия регионального значения.