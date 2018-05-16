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16:03 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Губернатора Полтавченко просят спасти «Кондратьевский жилмассив»

Здание является объектом культурного значения.

Губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко попросили принять меры по сохранению «Кондратьевского жилмассива».

С такой просьбой к главе города обратились депутаты Законодательного Собрания. По словам Михаила Амосова, дом в стиле конструктивизма находится в неудовлетворительном состоянии. После расселения квартир помещения разрушаются. Здание является объектом культурного наследия регионального значения.

В связи с этим депутаты интересуются, когда начнутся реставрационные работы на объекте.

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