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18:54 (мск), источник: Интерфакс

В ХАМАС подтвердили гибель 50 членов движения в протестах на границе сектора Газа

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU — Среди более чем 60 палестинцев, погибших в ходе столкновений с израильскими военными на границе сектора Газа в день открытия американского посольства в Иерусалиме, 50 человек являлись членами движения ХАМАС. Об этом сообщила израильская газета Times of Israel со ссылкой на представителя ХАМАС Салаха Бардавила.

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Он заявил, что «62 человека стали жертвами, 50 из них были представителями ХАМАС». Ранее министерство здравоохранения сектора Газа сообщало о 60 погибших.

В армии обороны Израиля заявляли, что среди жертв столкновений 24 человека являются членами ХАМАС.

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В понедельник 14 мая в Израиле было открыто новое посольство США, которое было перенесено из Тель-Авива в Иерусалим. В этот день на границе сектора Газа произошли массовые протесты, приуроченные к церемонии, а также к годовщине основания Израиля. В ходе беспорядков погибли более 60 палестинцев, по меньшей мере 2 тыс. получили ранения.

На следующий день на Западном берегу реки Иордан начались столкновения палестинцев с израильскими военными. На этот день объявлена всеобщая забастовка, кроме того, во вторник палестинцы вспоминают массовые выселения арабов с израильской территории.

Накануне армия обороны Израиля также заявила, что ее солдаты не нарушали правил при разгоне демонстрантов. В то же время премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал позицию армии обороны Израиля, заявив, что военные имеют право защищать границы своего государства.

Следите за развитием темы «Перенос посольства США в Иерусалим»
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