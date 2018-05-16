В ХАМАС подтвердили гибель 50 членов движения в протестах на границе сектора Газа

Он заявил, что «62 человека стали жертвами, 50 из них были представителями ХАМАС». Ранее министерство здравоохранения сектора Газа сообщало о 60 погибших.
В армии обороны Израиля заявляли, что среди жертв столкновений 24 человека являются членами ХАМАС.
В понедельник 14 мая в Израиле было открыто новое посольство США, которое было перенесено из Тель-Авива в Иерусалим. В этот день на границе сектора Газа произошли массовые протесты, приуроченные к церемонии, а также к годовщине основания Израиля. В ходе беспорядков погибли более 60 палестинцев, по меньшей мере 2 тыс. получили ранения.
На следующий день на Западном берегу реки Иордан начались столкновения палестинцев с израильскими военными. На этот день объявлена всеобщая забастовка, кроме того, во вторник палестинцы вспоминают массовые выселения арабов с израильской территории.
Накануне армия обороны Израиля также заявила, что ее солдаты не нарушали правил при разгоне демонстрантов. В то же время премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал позицию армии обороны Израиля, заявив, что военные имеют право защищать границы своего государства.