Конгресс США опубликовал две тысячи страниц по российскому расследованию

Источник: РИА Новости

Материалы состоят из расшифрованных интервью с сыном американского президента и тех, кто встречался летом 2016 года в отеле Trump Tower в Нью-Йорке с российским адвокатом.

Ранее стало известно о встрече в июне 2016 года Дональда Трампа-младшего, бывшего руководителя предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта и зятя президента Джареда Кушнера с российским адвокатом Натальей Весельницкой, у которой якобы были «связи в Кремле» и которая обещала передать ему компромат на кандидата в президенты США Хиллари Клинтон. Сообщалось, что всего в июньской встрече принимали участие восемь человек. Помимо Весельницкой, Трампа-младшего, Манафорта и Кушнера на встрече присутствовали лоббист Ринат Ахметшин, переводчик Анатолий Самохорнов, а также бизнесмен Ике Кавеладзе.

Из материалов следует, что Трамп-младший заявлял в прошлом году юридическому комитету, что он не может вспомнить, обсуждал ли он со своим отцом российское расследование. Помимо сына президента комитет провел интервью с другими людьми, которые присутствовали на встрече в Trump Tower: Голдстоуном, Ахметшиным, Кавеладзе и переводчиком.

Комитет не встречался с Весельницкой, но получил при этом ее письменные ответы в прошлом году. Также комитет не провел интервью с Кушнером и Манафортом, хотя оба присутствовали на встрече.