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18:49 (мск), источник: Sputnik.by

Лукашенко: чувствую, что в Беларуси таджикские фрукты будут расти

На открытии предприятия по сборке белорусской сельхозтехники в Таджикистане Александр Лукашенко сообщил, что в Беларуси будут заложены два таджикских фруктовых сада в честь Эмомали Рахмона, который пообещал предоставить необходимые сорта и саженцы.

Источник: Sputnik.by
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В таджикском поселке Гиссар в среду 16 мая прошла официальная церемония открытия сборочного производства белорусской сельскохозяйственной техники. Здесь еще в 2017 году начали осуществлять сборку белорусских тракторов, а также навесного и прицепного сельскохозяйственного оборудования.

На церемонии открытия сборочного производства присутствовали лидеры Беларуси и Таджикистана Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон. Главы государств приняли участие в открытии памятного знака, ознакомились с производством, пообщались с рабочими.

Кроме того, Александр Лукашенко дал поручение заложить в Беларуси два фруктовых сада имени президента Таджикистана.

«Белорусско-таджикские сады должны быть в Гомельской и Брестской области. У Рахмона зимой же минус 30 и даже ниже — и сады выживают. Неужели в Гомельской и Брестской области мы не сможем возделывать эти культуры? Он пообещал нам помочь и саженцами, и прочим. Я нутром чувствую, что у нас в Беларуси эти сорта будут расти», — сказал Лукашенко.

Александр Лукашенко также одобрил идею о том, чтобы часть узлов для техники, собираемой на производстве в Гиссаре, изготавливалась непосредственно на предприятии.

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