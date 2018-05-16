Лукашенко: чувствую, что в Беларуси таджикские фрукты будут расти

Источник: Sputnik.by

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В таджикском поселке Гиссар в среду 16 мая прошла официальная церемония открытия сборочного производства белорусской сельскохозяйственной техники. Здесь еще в 2017 году начали осуществлять сборку белорусских тракторов, а также навесного и прицепного сельскохозяйственного оборудования.

На церемонии открытия сборочного производства присутствовали лидеры Беларуси и Таджикистана Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон. Главы государств приняли участие в открытии памятного знака, ознакомились с производством, пообщались с рабочими.

Кроме того, Александр Лукашенко дал поручение заложить в Беларуси два фруктовых сада имени президента Таджикистана.

«Белорусско-таджикские сады должны быть в Гомельской и Брестской области. У Рахмона зимой же минус 30 и даже ниже — и сады выживают. Неужели в Гомельской и Брестской области мы не сможем возделывать эти культуры? Он пообещал нам помочь и саженцами, и прочим. Я нутром чувствую, что у нас в Беларуси эти сорта будут расти», — сказал Лукашенко.