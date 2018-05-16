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19:14 (мск), источник: РИА Новости

Путин обсудил с Эрдоганом обострившуюся ситуацию на Ближнем Востоке

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с президентом Турции Тайипом Эрдоганом обострившуюся ситуацию в ближневосточном регионе, сообщает пресс-служба Кремля.

Источник: РИА Новости

«Обсуждалась обострившаяся ситуация в ближневосточном регионе. Особое внимание уделено проходящим на палестинских территориях массовым акциям протеста в связи с открытием в Иерусалиме посольства США. Выражена серьезная озабоченность по поводу гибели большого количества участников этих акций», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что российский президент подчеркнул «важность отказа от насилия, необходимость налаживания результативного переговорного процесса в целях поиска взаимоприемлемых развязок на основе соответствующих решений ООН».

Акции протеста начались в секторе Газа в понедельник на фоне 70-й годовщины образования Израиля и переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Израильские солдаты вели огонь на поражение по участникам протестов. По последним данным, в столкновениях погиб 61 палестинец. Палестинский лидер Махмуд Аббас объявил трехдневный траур.

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