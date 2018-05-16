Путин обсудил с Эрдоганом обострившуюся ситуацию на Ближнем Востоке

Источник: РИА Новости

«Обсуждалась обострившаяся ситуация в ближневосточном регионе. Особое внимание уделено проходящим на палестинских территориях массовым акциям протеста в связи с открытием в Иерусалиме посольства США. Выражена серьезная озабоченность по поводу гибели большого количества участников этих акций», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что российский президент подчеркнул «важность отказа от насилия, необходимость налаживания результативного переговорного процесса в целях поиска взаимоприемлемых развязок на основе соответствующих решений ООН».