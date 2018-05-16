Выборы мэров Кишинева и Бельц — ЦИК сделал важное заявление

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 16 мая — Sputnik. Центральная избирательная комиссии Молдовы сообщила в среду о возможности проверить избирательные списки в онлайн-режиме в преддверии местных выборов.

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Внеплановые выборы мэра состоятся в ряде населенных пунктов Молдовы. На один год изберут глав местных администраций в Кишиневе, Бельцах, селах Жора де Мижлок Оргеевского района и Немцены Хынчештского района, а также в коммунах Пырлица Унгенского района, Леушены Хынчештского района и Воловица Сорокского района.

Чтобы проверить наличие своего имени в избирательных списках, необходимо пройти по ссылке на страницу сайта ЦИК.

Изменения в избирательные списки разрешено вносить до 19 мая.