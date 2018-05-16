В Астане прошло первое заседание апелляционной коллегии по делу Бишимбаева

Источник: Zakon.kz

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам прошло первое заседание апелляционной коллегии. Сегодня адвокаты практически всех подсудимых заявляли ходатайств, передает корреспондент Zakon.kz.

Так защитники Бишимбаева, Нурлыбека, Исабека и Ибрашева попросили об участии своих подсудимых в судебных заседаниях, в силу того, что у них имеются заявления, будет необходимо выслушать их позицию по различным вопросам, а рассматриваемое дело напрямую относится к ним. Прокурор и суд, в свою очередь эти ходатайства отклонил, не увидев необходимости в их присутствии.

Помимо этого, адвокат экс-министра национальной экономики Бектасов попросил суд приобщить к делу показания свидетеля Абишева, не допрошенного ранее в суде. Напомним, подсудимый Смагулов утверждал, что обналичил через фирму Абишева 70 млн тенге, для передачи взятки руководству АО «Байтерек Девелопмент». Однако, сам Абишев отрицает это.

«Согласно акта опроса от 15 мая 2018 года произведенным адвокатом Бегельдаевым свидетель Абишев показал, что в конце 2015 года по предложению Смагулова ТОО “Галион” принимал участие в строительстве в качестве субподрядной организации 9-этажного дома в городе Павлодар. Никакого обналичивания средств ТОО “Галион” не производил, оплату получил за исполненную работу. По данному факту он был опрошен зимой 2017 года сотрудниками НацБюро, где факт обналичивания он не признал, была изъята документация ТОО “Галион” и в последствии была возвращена», — сказал в суде Бектасов.

В связи с этим, он попросил суд признать выводы суда первой инстанции о виновности Бишимбаева по эпизоду получения взятки в сумме 70 млн. тенге АО «Байтерек Девелопмент» не соответствующим фактическим обстоятельствам.

Выражая свое отношение по этому ходатайству ст. помощник прокурора Астаны Сакен Толеуов сообщил, что в деле имеются банковские документы и приходно-кассовые ордеры, подтверждающие снятие со счетов ТОО «Галион» такой суммы денег. Председательствующая судья Алма Есымова, отклоняя ходатайство пояснила:

«Коллегия считает, что можно ограничиться добытыми и исследованными судом первой инстанции доказательствами. Оснований для возобновления судебного следствия не имеется».

Адвокат Панченко обратился с ходатайством от своего подзащитного Ибрашева о заключении процессуальной сделки со следствием (суд первой инстанции назначил ему наказание в размере 4 лет лишения свободы — от авт). Ходатайство отклонено.

Адвокат Куандыка Бишимбаева, Салимжан Мусин обратился к суду с тремя ходатайствами: об исключении очных ставок из материалов дела, потому как Бишимбаев не был допрошен в ходе досудебного расследования, и еще при задержании он отказался от дачи показаний; об исключении из дела всех ксерокопий, которыми оперировали все участники процесса, потому как по его мнению был нарушен порядок заверения ксерокопий, который расписан в приказе министра культуры и спорта РК от 29.12.17 № 351; об исключении фактических данных признанных в качестве доказательств (121 протокол выемки), потому как выемка была произведена с нарушениями норм УПК;.

«Я помню на стадии принятия изменений УПК, — сказал он комментируя последнее ходатайство, — в этой части говорилось, «мы упраздняем институт понятых, потому-что это перегружает уголовный процесс, мы будем все фиксировать на видеозапись и все желающие ознакомится с порядком, ходом проведения следственных действий, если у них возникнут замечания, их можно будет устранить. В данном случае, мы не знаем, как это происходило у нас есть обоснованные сомнения в том, что это происходило незаконно и это и есть пример незаконности. Я полагаю, что эти нарушения были допущены с целью сокрытия своих противоправных действий», — сказал он.

Суд ходатайство отклонил. Причина — данные вопросы относятся к оценке доказательств имеющихся в материалах делах.

«Вопрос оценки доказательств будет подлежат разрешению и даче оценки апелляционной инстанции в совещательной комнате по итогам рассмотрения уголовного дела», — сообщила Есымова.

Адвокат Бектасов обратил внимание суда на некоторые телефонные переговоры, подтверждающие что Исабек (директор ТОО «ШХМ» — от авт.) давал в суде недостоверные показания.

«С 16:02 до 18:16 минут Нурлыбек находится вместе с Тохтаровым 9 июня 2015 года, который к сожалению, тоже не был допрошен в суде. А в этот день якобы произошел факт передачи взятки (2 млн долл.) возле Банка Астаны. Поэтому прошу приобщить к материалам уголовного дела детализацию разговоров Нурлыбек и Тохтарова за 9 июня, дать оценку показаниям Исабек и Бекжанова, в совокупности представленных и извлеченных телефонных переговоров Тохтарова и Нурлыбек за 9 июня. В соответствии со ст.19 ч.3 признать показания Исабек и Бекжанова неустранимыми сомнениями в виновности Бишимбаева и Исабек», — сказал он и попросил признать показания Исабек и Бекжанова относительно вины Нурлыбек и Бишимбаева по событиям 9 июня 2015 года не соответствующими фактическим обстоятельствам дела.

Прокурор посчитал, что данная детализация не имеет отношению к делу, а потому подлежит отклонению.

Суд сообщил, что судебное следствие по делу не возобновлено, а потому «дополнительные документы касающиеся непосредственно оценки доказательств, влияющие на вывод о виновности или не виновности подсудимых также без возобновления судебного следствия дополнительному исследованию и приобщению, не подлежит».

Следующее заседание назначено на 17.05.18 на 10:00.