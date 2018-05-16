В Сирии задержали французских снайперов
Сирийская армия задержала на блокпосту в провинции Хасеке французских снайперов, сообщает источник. По его словам, французские военные по ошибке заехали на правительственный КПП, сообщает
Сирийская армия задержала на блокпосту в провинции Хасеке французских снайперов, сообщает источник. По его словам, французские военные по ошибке заехали на правительственный КПП, сообщает
По данным канала, инцидент произошел 1 мая. В тот день колонна французских военных прибыла из Ирака через трассу, подконтрольную курдам. В колонне было 20 джипов белого цвета марки Toyota Land Cruiser 200. В них ехали около 60 граждан Франции. При досмотре в багажниках джипов сирийские военные обнаружили снайперские винтовки, тепловизоры и другое оборудование военного назначения.
Старший группы пояснил, что французы прибыли в Сирию для оказания поддержки курдской группировке «Демократические Силы Сирии» в борьбе против «Исламского государства*».
Это первая фиксация французского военного присутствия в Сирии.
* Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»