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21:21 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Володин не исключил проведения консультаций по законопроекту об ответственности за исполнение санкций

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в Думу поступили обращения от представителей деловых и банковских кругов, обеспокоенных законопроектом о введении уголовной ответственности за исполнение на территории России санкций Запада.

Источник: РИА "Новости"

Господин Володин не исключил, что перед рассмотрением проекта во втором чтении будут проведены дополнительные консультации с деловым и экспертным сообществом. Спикер добавил, что в Госдуме ознакомились, в частности, с заявлением Российского союза промышленников и предпринимателей, который назвал проект закона категорически недопустимым.

При этом Вячеслав Володин отметил, что «консолидация по этому законопроекту в Думе стопроцентная».

«Все понимают, что необходимо принимать решение о введении ответственности за исполнение санкций, установленных против РФ», — цитирует «Интерфакс» спикера.

Обеспокоенность проектом закона выражала и Ассоциация европейского бизнеса. Организация предупредила о возможности снижения инвестиционной привлекательности российского рынка и ухудшение делового климата в стране в целом.

15 мая Госдума одобрила в первом чтении два санкционных законопроекта. Один расширяет полномочия президента и правительства по введению контрсанкций, другой вводит наказание как за исполнение и «действия, способствующие введению» антироссийских ограничений.

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