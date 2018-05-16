Володин не исключил проведения консультаций по законопроекту об ответственности за исполнение санкций

Источник: РИА "Новости"

Господин Володин не исключил, что перед рассмотрением проекта во втором чтении будут проведены дополнительные консультации с деловым и экспертным сообществом. Спикер добавил, что в Госдуме ознакомились, в частности, с заявлением Российского союза промышленников и предпринимателей, который назвал проект закона категорически недопустимым.

При этом Вячеслав Володин отметил, что «консолидация по этому законопроекту в Думе стопроцентная».

«Все понимают, что необходимо принимать решение о введении ответственности за исполнение санкций, установленных против РФ», — цитирует «Интерфакс» спикера.

Обеспокоенность проектом закона выражала и Ассоциация европейского бизнеса. Организация предупредила о возможности снижения инвестиционной привлекательности российского рынка и ухудшение делового климата в стране в целом.