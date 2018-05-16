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16 мая, источник: Ведомости

Путин обсудил самую проблемную часть госпрограммы вооружений

«Как и прежде, требования к качеству, к срокам выполнения заданий гособоронзаказа должны оставаться самыми жесткими», — завил президент Владимир Путин, открывая в среду в Сочи второе из серии традиционных совещаний по вопросам оборонной промышленности и военного строительства. Такие совещания традиционно проводятся раз в полгода уже более пяти лет.

Источник: AP 2018

Судя по вступительному слову президента, основной темой совещания, большая часть которого прошла в закрытом для прессы режиме, стало военно-морское строительство и кораблестроение. «В текущем году запланировано 102 похода кораблей и подводных лодок.

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При этом в связи с сохраняющейся угрозой вылазок террористов в Сирии в Средиземном море наши корабли с крылатыми ракетами «Калибр» будут нести постоянную боевую вахту", — сказал Путин.

Он напомнил, что за последние годы заметно расширилась география присутствия российского Военно-морского флота, прежде всего в Средиземном море, в Северной Атлантике и морском пространстве Азиатско-Тихоокеанского региона, а «высокая боеготовность и эффективность Военно-морских сил — это важнейший фактор экономической безопасности страны, поддержания стратегического паритета и в целом значимый инструмент обеспечения наших национальных интересов».

Отдельно президент подчеркнул необходимость укрепления морской компоненты стратегических ядерных сил, что повысит роль ВМФ в обеспечении ядерного сдерживания. Но кроме этого необходимо и создание многоцелевых корабельных группировок, которые должны надежно парировать военные угрозы с морских направлений, отметил Путин.

При этом особое внимание прошу обратить на координацию действий таких группировок с Воздушно-космическими силами, другими частями и соединениями вооруженных сил.
Владимир Путин
президент РФ
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Ставшая гораздо более активной в последние годы боевая служба ВМФ вошла в противоречие с состоянием кораблестроения и судоремонта, говорит эксперт Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко. Ввод в строй крупных единиц, таких как фрегаты и корветы, задерживается из-за проблем с импортозамещением украинских и немецких двигательных установок, ремонт интенсивно эксплуатируемых крупных кораблей советских проектов тоже тормозится из-за проблем судоремонтной промышленности.

Видимо, это стало одной из причин обозначившегося в последние годы крена в сторону строительства оснащенных ракетами «Калибр» малых ракетных кораблей проектов 21631 и 22800, а также слабовооруженных патрульных кораблей проекта 22160, полагает эксперт. По его словам, об импортозамещении двигательных установок стоило подумать гораздо раньше 2014 года. В сложившейся ситуации, когда результаты импортозамещения еще не начали сказываться на строительстве крупных судов для ВМФ, а испытания ряда новых типов кораблей и их вооружения еще не завершены, целесообразнее закупить для морской авиации дополнительное количество многофункциональных истребителей Су-30СМ, заключает Макиенко.

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