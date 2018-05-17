Zeit: разведка ФРГ получила образец вещества, которым якобы отравили Скрипалей, в 1990-е

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БЕРЛИН, 16 мая. /ТАСС/. Федеральная разведывательная служба (БНД) Германии получила в 1990-е годы образец отравляющего вещества «Новичок». Об этом сообщила в среду немецкая газета Zeit со ссылкой на результаты журналистского расследования, проведенного изданием вместе с газетой Zeitung и радиостанциями NDR и WDR.

По их данным, пробу передал БНД в рамках секретной операции, к которой был привлечен также Бундесвер (вооруженные силы ФРГ), тайный информант. Операция проводилась в первой половине 1990-х годов и привела к ожесточенным спорам в рядах тогдашнего правительства, пишет Zeit. «Мы ни в коем случае не хотели создавать впечатление, как будто интересуемся таким химическим оружием в собственных целях», — сказал собеседник издания, знакомый с ситуацией.

По информации издания, образец вещества передал БНД российский ученый, который добыл пробу под гарантии безопасности для себя и своей семьи.

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Он же предложил разведке ФРГ доставить ее на территорию Германии. Позже информант бежал в ФРГ и находился там некоторое время под защитой Бундесвера.

По указанию тогдашнего канцлера Гельмута Коля БНД поделилась пробой со своими союзниками, в том числе американской и британской разведками. Позже была создана рабочая группа из представителей пяти западных спецслужб и БНД, целью которой был сбор информации о «Новичке».

В ряде стран Запада это вещество даже производилось в небольших количествах для проведения испытаний и создания возможного противоядия, пишет газета. Чтобы не испортить отношения с Кремлем, правительство Германии решило не раскрывать сведения о получении пробы. Анализ «Новичка» осуществлялся с согласия Ведомства федерального канцлера и минобороны ФРГ в лаборатории в Швеции.

На запрос издания в кабмине ФРГ и БНД ответили, что сообщают о делах, касающихся деятельности спецслужб, исключительно компетентным органам Бундестага (парламента Германии).

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