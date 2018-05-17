Эрдоган заявил о неспособности ООН решать мировые проблемы

Источник: Reuters

«ООН неспособна решать мировые проблемы. Она исчерпана, истощена, эта организация рухнула», — заявил Эрдоган, выступая в президентском дворце на ифтаре — вечерней трапезе во время священного для мусульман поста Рамадан. Его цитирует агентство Anadolu.

Президент Турции упрекнул международное сообщество в молчании и двойных стандартах перед лицом попрания прав и свобод палестинцев.

Если бы эти нападения происходили в каком-либо другом регионе, то вызвали бы протест всего мира. Но, к сожалению, мировое сообщество пренебрежительно отнеслось к действиям Израиля против палестинцев. За исключением Турции, представителей исламского мира, ратующих за права угнетенных народов, и некоторых совестливых представителей западных стран, остальной мир наблюдал за этой трагедией лишь в качестве зрителя. Тайип Эрдоган президент Турции

Он призвал мировое сообщество приложить все усилия для прекращения действий израильских властей в отношении мирного населения Палестины. «Если на израильскую тиранию не будет дан ответ, мир очень быстро скатится к хаосу, где властвуют головорезы», — сказал турецкий лидер.

Эрдоган обвинил США в пособничестве Израилю. «Решением о переносе посольства в Иерусалим, игнорирующим резолюции ООН и международных структур, США потворствовали руководству Израиля», — сказал турецкий лидер.

Акции протеста начались в секторе Газа в понедельник на фоне 70-й годовщины образования Израиля и переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Израильские солдаты вели огонь на поражение по участникам протестов. По последним данным, в столкновениях погиб 61 палестинец. Палестинский лидер Махмуд Аббас объявил трехдневный траур.