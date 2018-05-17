Шесть стран Ближнего Востока ввели санкции против лидеров «Хезболлах»

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«Эти действия предприняты в партнерстве с США, сопредседателем Центра анализа и подготовки данных о финансировании терроризма (Terrorist Financing Targeting Center, TFTC) и другими странами-участниками центра: Бахрейном, Кувейтом, Оманом, Катаром и ОАЭ», — говорится в сообщении агентства.

В санкционный список вошли десять человек, пять из которых представляют руководящий совет организации. Их собственность и активы будут заморожены, отмечает агентство.

В среду министерство финансов США ввело санкции против трех человек, связанных с ливанским движением «Хезболлах», и еще одного гражданина Мали — боевика террористической организации «Исламское государство"*. С этого момента все имущество данных лиц на территории США блокируется, американцам запрещено вести с ними какой-либо бизнес.

«Хезболлах» — ливанское шиитское движение, основанное в конце 1970-х годов священниками-шиитами при содействии иранских «Стражей исламской революции». Основной целью деятельности «Хезболлах» было изгнание из Ливана израильских и западных военных сил. Созданные им вооруженные отряды «Исламского сопротивления» широко прибегали к тактике партизанской войны и терактов.

С 1990-х годов «Хезболлах» постепенно трансформируется в политическую организацию, в таком качестве движение действует в современном Ливане. «Хезболлах» признали террористической организацией, в частности, США, Канада, Израиль, Египет, ряд стран ЕС и Персидского залива.