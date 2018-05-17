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03:18 (мск), источник: ТАСС

Трамп поручил Помпео подготовить план санкций против РФ за предполагаемые нарушения ДРСМД

Россия не раз выражала несогласие с этими обвинениями, отмечая, что в заявлениях американской стороны нет конкретики.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 17 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп поручил госсекретарю Майклу Помпео подготовить план введения дополнительных санкций против России из-за предполагаемых нарушений положений Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД, 1987 год). Об этом сообщил в среду Белый дом, распространив соответствующее распоряжение главы администрации США.

«В соответствии с полномочиями, возложенными на меня как на президента конституцией и законами США, я поручаю госсекретарю в координации с министром финансов, министром обороны, министром торговли и директором национальной разведки выполнить требования, изложенные в разделе 1244 (пункт “С”) закона о военном бюджете США на 2018 финансовый год», — говорится в распоряжении.

Пункт «С» данного раздела обязывает президента представить Конгрессу «доклад с планом введения [санкционных] мер в отношении лиц, которые ответственны за невыполнение Российской Федерацией положений ДРСМД», в том числе «политических фигур правительства Российской Федерации».
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В качестве мер предлагается, в частности, «блокировать или запрещать все транзакции», связанные с активами и собственностью этих лиц, если они находятся на территории США, «не разрешать им въезд в США, не выдавать им въездную визу или аннулировать уже имеющуюся визу». «Президент может предложить какие-либо другие санкции, которые сочтет уместными», — указывается в разделе 1244.

О договоре и взаимных обвинениях

Бессрочный ДРСМД между СССР и США подписан в Вашингтоне 8 декабря 1987 года, вступил в силу 1 июня 1988 года. Под его действие подпадают ракеты меньшей (от 500 до 1000 км) и средней дальности (от 1000 до 5500 км) наземного базирования. К июню 1991 года обязательства по договору были выполнены: СССР уничтожил 1846 ракет, США — 846. Инспекционная деятельность была завершена в мае 2001 года.

США впервые обвинили Россию в нарушении ДРСМД еще в июле 2014 года. Затем Вашингтон неоднократно повторял это утверждение. Госдепартамент 8 декабря 2017 года заявил, что Вашингтон начнет предпринимать «меры экономического и военного характера», если Россия не вернется к выполнению своих обязательств по Договору. Тогда же вашингтонская газета «Политико», ссылаясь на представителей администрации Трампа, сообщила, что в Белом доме приняли решение ввести санкции в отношении российских компаний и организаций, которые оказывали технологическое содействие в разработке запрещенных договором крылатых ракет.

Москва не раз выражала категорическое несогласие с этими обвинениями, отмечая, что в заявлениях американской стороны нет конкретики. Россия выдвигает США встречные претензии по выполнению ДРСМД.

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