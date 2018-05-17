Медведев сделал важное заявление, касающееся Владивостока
Такое заявление глава российского правительства сделал на VII Петербургском международном юридическом форуме.
Такое заявление глава российского правительства сделал на VII Петербургском международном юридическом форуме.
Дмитрий Медведев подтвердил планы создать на острове Русский административный район с признаком офшора, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Министерство РФ по развитию Дальнего Востока.
Как сообщил Медведев, в России продолжают создаваться экспериментальные зоны, где будут тестироваться самые передовые правовые разработки, правовое регулирование. Лучшие практики будут распространяться на экономику в целом. Отметим, что в России уже действуют территории опережающего развития с особым правовым режимом, в том числе и свободный порт Владивосток.
Правительство планирует создать специальные районы с особым правовым статусом и особым налоговым режимом в Приморском крае и Калининградской области, на островах Русский и Октябрьский.
Напомним, ранее о создании оффшорной зоны говорил