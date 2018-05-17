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03:15 (мск), источник: VLADNEWS

Медведев сделал важное заявление, касающееся Владивостока

Такое заявление глава российского правительства сделал на VII Петербургском международном юридическом форуме.

Источник: AP 2018

Дмитрий Медведев подтвердил планы создать на острове Русский административный район с признаком офшора, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Министерство РФ по развитию Дальнего Востока.

Как сообщил Медведев, в России продолжают создаваться экспериментальные зоны, где будут тестироваться самые передовые правовые разработки, правовое регулирование. Лучшие практики будут распространяться на экономику в целом. Отметим, что в России уже действуют территории опережающего развития с особым правовым режимом, в том числе и свободный порт Владивосток.

Правительство планирует создать специальные районы с особым правовым статусом и особым налоговым режимом в Приморском крае и Калининградской области, на островах Русский и Октябрьский.

Напомним, ранее о создании оффшорной зоны говорил вице-премьер полпред президента России Юрий Трутнев.

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