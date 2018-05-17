Медведев сделал важное заявление, касающееся Владивостока

Дмитрий Медведев подтвердил планы создать на острове Русский административный район с признаком офшора, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Министерство РФ по развитию Дальнего Востока.

Как сообщил Медведев, в России продолжают создаваться экспериментальные зоны, где будут тестироваться самые передовые правовые разработки, правовое регулирование. Лучшие практики будут распространяться на экономику в целом. Отметим, что в России уже действуют территории опережающего развития с особым правовым режимом, в том числе и свободный порт Владивосток.