Монголы выйдут к морям через Владивосток

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Батмунх Батцэцэг сообщила, что одна из стратегически важных задач, стоящих сегодня перед руководством Монголии, — поиск портовых мощностей для транспортировки грузов. Большие перспективы в этом отношении партнеры связывают с Приморским краем. В ходе третьего Восточно-экономического форума президент Монголии Халтмаагийн Баттулга озвучил предложение о создании транспортно-логистического терминала в Приморье. В перспективе партнеры намерены расширить поставки за счет сельскохозяйственной продукции.

«Сейчас мы экспортируем товары в основном в Китай, но хотим получить доступ к морю, чтобы выйти на третьи рынки. Нам нужна ваша поддержка в поиске морского порта для организации пилотных перевозок, а также в подборе земельного участка для строительства нового терминала», — отметила она.

Подчеркнуто, что транспортировка монгольских грузов через порты России — задача, поставленная на уровне государств и включенная в программу развития стратегического партнерства между территориями. Для ее решения правительства обеих стран планируют заключить соглашения об условиях транзитных перевозок и развитии приграничного сотрудничества.

Андрей Тарасенко отметил, что Приморский край готов к сотрудничеству с Монголией в области перевозок.

«На зерновые у наших стран-соседей большой спрос», — подчеркнул Андрей Тарасенко, предложив партнерам протестировать грузовые перевозки на одном из незагруженных портов Приморья.

Стороны также обсудили перспективы торгового взаимодействия между территориями. Отмечено, что в настоящее время торговый оборот между Приморье и Монголией невысок, однако есть потенциальные возможности для его увеличения. В частности, Монголия готова поставлять в край сельскохозяйственную продукцию и товары из кашемира, а на импорт брать морепродукты.

Батмунх Батцэцэг пригласила Андрея Тарасенко принять участие в выставке российской экспортной продукции и форуме приграничного сотрудничества, которые продут в Монголии по инициативе главы государства в июне.

Также стороны обсудили совместные проекты в сфере спорта, культуры и образования.