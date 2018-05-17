Депутаты горсовета продолжили борьбу за чистоту Новосибирска
С каждым годом в Новосибирске проблема загрязнения воздуха становится все острее. Совет депутатов города предложил разработать комплексный план действий для ее решения.
С каждым годом в Новосибирске проблема загрязнения воздуха становится все острее. Совет депутатов города предложил разработать комплексный план действий для ее решения.
Ситуацию обсудили участники второго заседания рабочей группы горсовета по вопросам улучшения экологической обстановки в Новосибирске. В ее состав входят депутаты, общественники и специалисты мэрии.
Они отметили, что вопрос, как убирать накопившуюся за зиму грязь, актуален не только для Новосибирска, и полезно изучить опыт других муниципалитетов. Так, в Омске в этом году впервые решили помыть тротуары с помощью специального шампуня. А в
Руководитель рабочей группы, депутат Дмитрий Прибаловец уверен, что «пылевую» проблему надо решать комплексно.
— Главное, сейчас у всех есть понимание того, что пора вводить комплекс мер для борьбы с грязью и пылью в городе. Свои предложения мы направим муниципалитету. Надеюсь, в скором времени они найдут отражение в действующих городских программах и получат необходимое финансирование, — отметил Дмитрий Прибаловец.
Изучив опыт других городов, в частности — Екатеринбурга, муниципалитет заказал Институту почвоведения СО РАН провести исследование — выяснить происхождение частиц городской пыли.
Впрочем, ни для кого не секрет, что один из главных источников загрязнения —
— Площадь газонов огромная. Понятно, что в городской казне сразу не найти всю необходимую для ремонтов сумму. Но начинать с
— Нередки ситуации, когда, например, ямы и траншеи после замены труб оставляют, не закапывая, на несколько недель. Контролировать это может не только районная
— Новосибирцы могут позвонить в ту же РАТИ или просто прислать фотографию. Штрафы заставят руководителей организаций — виновников загрязнения задуматься над устранением нарушений.
По мнению экологов, нет ничего невозможного в том, чтобы строить в городе, не загрязняя окружающую территорию. Подтверждение этому — опыт Москвы, где специализированные компании оказывают застройщикам услуги по вывозу, хранению и утилизации мусора. Кроме того, все площадки, где ведется ремонт теплотрасс, закрывают специальной сеткой. Для Новосибирска это пока редкость.
Прямая речь
Дмитрий Прибаловец, руководитель рабочей группы, депутат горсовета:
— Считаем, что департамент транспорта и