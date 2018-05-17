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06:46 (мск), источник: "Российская газета"

Депутаты горсовета продолжили борьбу за чистоту Новосибирска

С каждым годом в Новосибирске проблема загрязнения воздуха становится все острее. Совет депутатов города предложил разработать комплексный план действий для ее решения.

Источник: "Российская газета"

Ситуацию обсудили участники второго заседания рабочей группы горсовета по вопросам улучшения экологической обстановки в Новосибирске. В ее состав входят депутаты, общественники и специалисты мэрии.

Они отметили, что вопрос, как убирать накопившуюся за зиму грязь, актуален не только для Новосибирска, и полезно изучить опыт других муниципалитетов. Так, в Омске в этом году впервые решили помыть тротуары с помощью специального шампуня. А в Санкт-Петербурге уже несколько лет городские улицы весной также отмывают с применением моющих средств. В Казани знают, что методы борьбы с пылью просты — это озеленение и влажная уборка.

Руководитель рабочей группы, депутат Дмитрий Прибаловец уверен, что «пылевую» проблему надо решать комплексно.

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— Главное, сейчас у всех есть понимание того, что пора вводить комплекс мер для борьбы с грязью и пылью в городе. Свои предложения мы направим муниципалитету. Надеюсь, в скором времени они найдут отражение в действующих городских программах и получат необходимое финансирование, — отметил Дмитрий Прибаловец.

Изучив опыт других городов, в частности — Екатеринбурга, муниципалитет заказал Институту почвоведения СО РАН провести исследование — выяснить происхождение частиц городской пыли.

Впрочем, ни для кого не секрет, что один из главных источников загрязнения — песко-соляная смесь, которую используют для борьбы с гололедом. Так, этой зимой на дороги города высыпали около девяноста тонн смеси, а весной она превратилась в пыль и грязь. Депутаты предлагают ужесточить требования к мерам по борьбе с гололедом. Главному управлению благоустройства и озеленения мэрии (ГУБО) рекомендовано проработать вопрос внесения изменений в техзадание на приобретение песко-соляной смеси. В ее составе не должно быть мелких частиц (глины, ила).

В ГУБО, в свою очередь, предлагают начать борьбу за чистоту с ремонта газонов и бордюров. Правда, на это потребуется немало средств. Обустройство одного квадратного метра газона по всем правилам стоит одну тысячу рублей, а в экономичном варианте — 262 рубля. Замена одного метра бордюра обойдется в четыре тысячи рублей.

— Площадь газонов огромная. Понятно, что в городской казне сразу не найти всю необходимую для ремонтов сумму. Но начинать с чего-то надо. Хотя бы частями озеленять площади, — предложил Дмитрий Прибаловец. — После обновления газона возникает еще одна проблема: как сохранить его от многочисленных автомобилистов, которые паркуются прямо на траве, уничтожая всю проделанную работу, а потом и пачкают асфальт грязными шинами?

Еще одним источником городской грязи являются проводимые с нарушениями регламента работы по замене теплотрасс, а также несоблюдение норм на строительных площадках.

— Нередки ситуации, когда, например, ямы и траншеи после замены труб оставляют, не закапывая, на несколько недель. Контролировать это может не только районная административно-техническая инспекция (РАТИ), но и любой гражданин, — подчеркнул депутат горсовета Иван Конобеев.

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— Новосибирцы могут позвонить в ту же РАТИ или просто прислать фотографию. Штрафы заставят руководителей организаций — виновников загрязнения задуматься над устранением нарушений.

По мнению экологов, нет ничего невозможного в том, чтобы строить в городе, не загрязняя окружающую территорию. Подтверждение этому — опыт Москвы, где специализированные компании оказывают застройщикам услуги по вывозу, хранению и утилизации мусора. Кроме того, все площадки, где ведется ремонт теплотрасс, закрывают специальной сеткой. Для Новосибирска это пока редкость.

Прямая речь

Дмитрий Прибаловец, руководитель рабочей группы, депутат горсовета:

— Считаем, что департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии должен внести изменения в муниципальную программу, дополнив ее такими мероприятиями как обустройство существующих и новых газонов, усиление контроля со стороны РАТИ за выездом со стройплощадок автотранспорта, а также асфальтирование дорог на выездах из сектора индивидуальной жилой застройки. Также требуются внести изменения в правила благоустройства, которые сейчас каждый волен трактовать так, как ему хочется.

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