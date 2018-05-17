Канада осудила открытие Крымского моста
По словам главы МИД страны, мост способствует «упрочению незаконного владения Россией полуостровом».
По словам главы МИД страны, мост способствует «упрочению незаконного владения Россией полуостровом».
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Канада осудила строительство и частичное открытие моста через Керченский пролив, говорится на сайте МИД страны.
Мост, связывающий Россию с незаконно аннексированным Крымом, представляет собой еще одно нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны Российской Федерации.
По ее словам, мост способствует «упрочению незаконного владения Россией полуостровом и насильственное отторжение его от остальной Украины».
«Канада подтверждает свою приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины. Мы призываем Российскую Федерацию прекратить нарушения этого основополагающего принципа, закрепленного в нормах международного порядка», — заключила министр.
Крымский мост
Мост через Керченский пролив является самым протяженным в России, его длина составляет 19 километров. Автомобильное движение планировали запустить в конце года, однако строители завершили работы с опережением графика. Владимир Путин открыл движение по мосту во вторник.
Сейчас въезд на мост разрешен легковым машинам и пассажирским автобусам. Движение грузовиков откроется ориентировочно в этом октябре, поездов — в конце 2019 года.
Стоимость строительства составила 6,9 миллиарда рублей. Пропускная способность перехода 40 тысяч автомобилей и 47 пар поездов в сутки, 14 миллионов пассажиров и 13 миллионов тонн груза в год.