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04:44 (мск), источник: РИА Новости

Канада осудила открытие Крымского моста

По словам главы МИД страны, мост способствует «упрочению незаконного владения Россией полуостровом».

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Канада осудила строительство и частичное открытие моста через Керченский пролив, говорится на сайте МИД страны.

Мост, связывающий Россию с незаконно аннексированным Крымом, представляет собой еще одно нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны Российской Федерации.
Христя Фриланд
глава МИД Канады

По ее словам, мост способствует «упрочению незаконного владения Россией полуостровом и насильственное отторжение его от остальной Украины».

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«Канада подтверждает свою приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины. Мы призываем Российскую Федерацию прекратить нарушения этого основополагающего принципа, закрепленного в нормах международного порядка», — заключила министр.

Крымский мост

Мост через Керченский пролив является самым протяженным в России, его длина составляет 19 километров. Автомобильное движение планировали запустить в конце года, однако строители завершили работы с опережением графика. Владимир Путин открыл движение по мосту во вторник.

Сейчас въезд на мост разрешен легковым машинам и пассажирским автобусам. Движение грузовиков откроется ориентировочно в этом октябре, поездов — в конце 2019 года.

Стоимость строительства составила 6,9 миллиарда рублей. Пропускная способность перехода 40 тысяч автомобилей и 47 пар поездов в сутки, 14 миллионов пассажиров и 13 миллионов тонн груза в год.

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