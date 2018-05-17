Бесперспективные села и деревни в Иркутской области просят их закрыть
Необходимо решить судьбу малых сёл и деревень, из которых уезжают жители, это стратегический вопрос для Иркутской области.
Необходимо решить судьбу малых сёл и деревень, из которых уезжают жители, это стратегический вопрос для Иркутской области.
Об этом заявил спикер Законодательного собрания Сергей Брилка после принятия на сессии 16 мая 2018 года двух законопроектов по закрытию посёлка Маракан Бодайбинского района и Чуя
«Когда началась работа над данными законопроектами, стали поступать аналогичные обращения из других территорий. И это подчеркивает масштаб проблемы. В удалённых и малонаселенных деревнях и селах значительные проблемы с наличием объектов социальной сферы, с доступностью медицинской помощи. И оставлять эти проблемы без внимания нельзя, — сказал спикер. — Из малых сельских населённых пунктов наблюдается отток населения — причем зачастую мы имеем дело со скрытой миграцией. Не меняя место регистрации, люди уезжают работать на вахты, в другие территории, и в свои поселки уже не возвращаются». Всего в регионе около 140 подобных сёл и деревень, где живу более 30 тыс. человек.
Спикер также отметил, что, помимо инфраструктурных проблем, в таких населённых пунктах сохраняется высокий уровень безработицы: «Наибольшее количество безработных, живущих в сельской местности, приходится на молодёжь в возрасте от 20 до 29 лет — почти 30% молодых людей не могут трудоустроиться. Высок и в целом уровень безработицы среди сельчан активного трудоспособного возраста — официально таковым числиться каждый пятый житель. В малых населённых пунктах, где нет даже объектов социальной сферы, а, следовательно, и рабочих мест для бюджетников, безработица значительно выше средних показателей».
По словам спикера, есть сельские поселения, которые активно развиваются — преимущественно они приближены к крупным городам. За счет этих населённых пунктов во многом удерживается и прирастает общая численность сельского населения в Иркутской области — начиная с 2012 года, наблюдается положительная тенденция роста численности населения, проживающего в сельской местности, незначительно увеличилась и доля сельского населения в общей численности населения региона.