Бесперспективные села и деревни в Иркутской области просят их закрыть

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Об этом заявил спикер Законодательного собрания Сергей Брилка после принятия на сессии 16 мая 2018 года двух законопроектов по закрытию посёлка Маракан Бодайбинского района и Чуя Мамско-Чуйского района, сообщает пресс-служба ЗС.

«Когда началась работа над данными законопроектами, стали поступать аналогичные обращения из других территорий. И это подчеркивает масштаб проблемы. В удалённых и малонаселенных деревнях и селах значительные проблемы с наличием объектов социальной сферы, с доступностью медицинской помощи. И оставлять эти проблемы без внимания нельзя, — сказал спикер. — Из малых сельских населённых пунктов наблюдается отток населения — причем зачастую мы имеем дело со скрытой миграцией. Не меняя место регистрации, люди уезжают работать на вахты, в другие территории, и в свои поселки уже не возвращаются». Всего в регионе около 140 подобных сёл и деревень, где живу более 30 тыс. человек.

Спикер также отметил, что, помимо инфраструктурных проблем, в таких населённых пунктах сохраняется высокий уровень безработицы: «Наибольшее количество безработных, живущих в сельской местности, приходится на молодёжь в возрасте от 20 до 29 лет — почти 30% молодых людей не могут трудоустроиться. Высок и в целом уровень безработицы среди сельчан активного трудоспособного возраста — официально таковым числиться каждый пятый житель. В малых населённых пунктах, где нет даже объектов социальной сферы, а, следовательно, и рабочих мест для бюджетников, безработица значительно выше средних показателей».