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05:03 (мск), источник: Baikal-info.ru

Бесперспективные села и деревни в Иркутской области просят их закрыть

Необходимо решить судьбу малых сёл и деревень, из которых уезжают жители, это стратегический вопрос для Иркутской области.

Источник: Reuters

Об этом заявил спикер Законодательного собрания Сергей Брилка после принятия на сессии 16 мая 2018 года двух законопроектов по закрытию посёлка Маракан Бодайбинского района и Чуя Мамско-Чуйского района, сообщает пресс-служба ЗС.

«Когда началась работа над данными законопроектами, стали поступать аналогичные обращения из других территорий. И это подчеркивает масштаб проблемы. В удалённых и малонаселенных деревнях и селах значительные проблемы с наличием объектов социальной сферы, с доступностью медицинской помощи. И оставлять эти проблемы без внимания нельзя, — сказал спикер. — Из малых сельских населённых пунктов наблюдается отток населения — причем зачастую мы имеем дело со скрытой миграцией. Не меняя место регистрации, люди уезжают работать на вахты, в другие территории, и в свои поселки уже не возвращаются». Всего в регионе около 140 подобных сёл и деревень, где живу более 30 тыс. человек.

Спикер также отметил, что, помимо инфраструктурных проблем, в таких населённых пунктах сохраняется высокий уровень безработицы: «Наибольшее количество безработных, живущих в сельской местности, приходится на молодёжь в возрасте от 20 до 29 лет — почти 30% молодых людей не могут трудоустроиться. Высок и в целом уровень безработицы среди сельчан активного трудоспособного возраста — официально таковым числиться каждый пятый житель. В малых населённых пунктах, где нет даже объектов социальной сферы, а, следовательно, и рабочих мест для бюджетников, безработица значительно выше средних показателей».

По словам спикера, есть сельские поселения, которые активно развиваются — преимущественно они приближены к крупным городам. За счет этих населённых пунктов во многом удерживается и прирастает общая численность сельского населения в Иркутской области — начиная с 2012 года, наблюдается положительная тенденция роста численности населения, проживающего в сельской местности, незначительно увеличилась и доля сельского населения в общей численности населения региона.

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