Комплексы «Ярс» вышли на маршруты патрулирования в Новосибирской области

Пусковые установки «Ярс» вышли на маршруты боевого патрулирования в Новосибирском ракетном соединении. Тренировки проводятся круглосуточно, они должны показать готовность военных к выводу в полевые районы, боевому патрулированию и несению дежурства в условиях, приближенных к боевым.

— Особое внимание военные уделят противодействию воздушному и наземному противнику, отражению нападений диверсионно-разведывательных групп, сохранению боеспособности и выполнению боевых задач в сложных условиях, — отмечают в пресс-службе министерства.

Одной из самых приоритетных задач этих тренировок станет отработка широкого перечня вопросов по поиску, блокированию и уничтожению условных диверсионно-разведывательных формирований в ночное время.