Комплексы «Ярс» вышли на маршруты патрулирования в Новосибирской области
Тренировки должны показать готовность военных к несению дежурства в боевых условиях.
Тренировки должны показать готовность военных к несению дежурства в боевых условиях.
Пусковые установки «Ярс» вышли на маршруты боевого патрулирования в Новосибирском ракетном соединении. Тренировки проводятся круглосуточно, они должны показать готовность военных к выводу в полевые районы, боевому патрулированию и несению дежурства в условиях, приближенных к боевым.
— Особое внимание военные уделят противодействию воздушному и наземному противнику, отражению нападений
В министерстве рассказывают и о предстоящих планах. Так летом запланированы тактические учения и занятия с ракетными полками и ракетными дивизионами, ряд