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07:06 (мск), источник: Комсомольская правда

Комплексы «Ярс» вышли на маршруты патрулирования в Новосибирской области

Тренировки должны показать готовность военных к несению дежурства в боевых условиях.

Пусковые установки «Ярс» вышли на маршруты боевого патрулирования в Новосибирском ракетном соединении. Тренировки проводятся круглосуточно, они должны показать готовность военных к выводу в полевые районы, боевому патрулированию и несению дежурства в условиях, приближенных к боевым.

— Особое внимание военные уделят противодействию воздушному и наземному противнику, отражению нападений диверсионно-разведывательных групп, сохранению боеспособности и выполнению боевых задач в сложных условиях, — отмечают в пресс-службе министерства.

Одной из самых приоритетных задач этих тренировок станет отработка широкого перечня вопросов по поиску, блокированию и уничтожению условных диверсионно-разведывательных формирований в ночное время.

В министерстве рассказывают и о предстоящих планах. Так летом запланированы тактические учения и занятия с ракетными полками и ракетными дивизионами, ряд командно-штабных учений с ракетными объединениями и соединениями.

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