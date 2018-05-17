Прокуроры Красноярского края и их супруги отчитались о доходах: за год они немного подросли
Глава краевого надзорного ведомства Михаил Савчин заработал за 2017 год 3,86 млн рублей.
Глава краевого надзорного ведомства Михаил Савчин заработал за 2017 год 3,86 млн рублей.
Прокурор Красноярского края Михаил Савчин заработал за 2017 год 3,86 млн рублей. Такие данные содержатся в сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, которые накануне обнародовали на сайте прокуратуры.
Согласно отчету, в 2017 году Савчин заработал больше, чем в прошлые годы: в 2016 году глава надзорного ведомства задекларировал доход в 3,73 млн рублей, в 2015 — в 3,59 млн рублей. Его супруга тоже стала немного «богаче» — она задекларировала доход в 1,36 млн рублей (в 2016 году — 1,30 млн рублей, в 2015 году — 1,23 млн рублей). В собственности семьи, как и прежде, две квартиры (119,4 и 34,1 кв. м) и автомобиль Toyota Land Cruiser 200.
Пятеро заместителей Савчина отчитались о доходах в размере от 1 до 5,5 млн рублей. «Богаче» остальных оказался Сергей Белогуров (в 2016 году его доходы были значительно меньше — 3,27 млн рублей).
Прокурор Красноярска Александр Лейзенберг за прошлый год задекларировал доход в 2,18 млн (в 2016 году — 2,13 млн рублей). В собственности у него числится автомобиль ВАЗ-21061 и квартира в 60,7 кв. м. Доход его жены за 2017 год составил 1,39 млн рублей, в собственности — две квартиры и два гаража, а также автомобиль Lexus LX 570.