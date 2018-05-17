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05:28 (мск), источник: Newslab.ru

Прокуроры Красноярского края и их супруги отчитались о доходах: за год они немного подросли

Глава краевого надзорного ведомства Михаил Савчин заработал за 2017 год 3,86 млн рублей.

Источник: Reuters

Прокурор Красноярского края Михаил Савчин заработал за 2017 год 3,86 млн рублей. Такие данные содержатся в сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, которые накануне обнародовали на сайте прокуратуры.

Согласно отчету, в 2017 году Савчин заработал больше, чем в прошлые годы: в 2016 году глава надзорного ведомства задекларировал доход в 3,73 млн рублей, в 2015 — в 3,59 млн рублей. Его супруга тоже стала немного «богаче» — она задекларировала доход в 1,36 млн рублей (в 2016 году — 1,30 млн рублей, в 2015 году — 1,23 млн рублей). В собственности семьи, как и прежде, две квартиры (119,4 и 34,1 кв. м) и автомобиль Toyota Land Cruiser 200.

Пятеро заместителей Савчина отчитались о доходах в размере от 1 до 5,5 млн рублей. «Богаче» остальных оказался Сергей Белогуров (в 2016 году его доходы были значительно меньше — 3,27 млн рублей).

Прокурор Красноярска Александр Лейзенберг за прошлый год задекларировал доход в 2,18 млн (в 2016 году — 2,13 млн рублей). В собственности у него числится автомобиль ВАЗ-21061 и квартира в 60,7 кв. м. Доход его жены за 2017 год составил 1,39 млн рублей, в собственности — две квартиры и два гаража, а также автомобиль Lexus LX 570.

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