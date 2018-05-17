Рекс Тиллерсон заявил об угрозе американской демократии

«Если наши лидеры стремятся скрыть правду, а мы принимаем альтернативные реалии, которые не подкреплены фактами, тогда мы на пути к отказу от нашей свободы», — сказал господин Тиллерсон. Он не обвинял напрямую президента Дональда Трампа, но, как передает издание, ссылался на некоторые его действия (к примеру, пренебрежение к «давним союзникам» или отрицание того, что свободная торговля является двигателем глобального роста).