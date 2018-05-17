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06:31 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Рекс Тиллерсон заявил об угрозе американской демократии

Бывший госсекретарь США Рекс Тиллерсон, выступая в военном институте Вирджинии, заявил, что усиливающийся национальный «кризис этики и целостности» поставил под угрозу американскую демократию. Об этом сообщает The New York Times.

Источник: AP 2018

«Если наши лидеры стремятся скрыть правду, а мы принимаем альтернативные реалии, которые не подкреплены фактами, тогда мы на пути к отказу от нашей свободы», — сказал господин Тиллерсон. Он не обвинял напрямую президента Дональда Трампа, но, как передает издание, ссылался на некоторые его действия (к примеру, пренебрежение к «давним союзникам» или отрицание того, что свободная торговля является двигателем глобального роста).

Место Рекса Тиллерсона занял Майк Помпео, до этого возглавлявший ЦРУ. Причиной отставки главы дипломатии стали его разногласия c главой государства, в том числе по вопросу об иранской ядерной сделке и переговорам с Северной Кореей.

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