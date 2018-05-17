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06:29 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

ВЦИОМ: 38% россиян негативно оценили работу правительства

Согласно результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), которые приводит РБК, работу правительства Дмитрия Медведева за последние годы оценили отрицательно 38% респондентов (12% — определенно отрицательно, 26% — скорее отрицательно), положительную оценку дали 54% опрошенных (12% оценили определенно положительно, 42% — скорее положительно).

Источник: Reuters

Говоря об ожиданиях от работы нового правительства, 49% респондентов заявили, что оно будет работать так же, как и предыдущее, 37% предположили, что эффективность его работы повысится, 3% сказали, что, напротив, понизится.

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О переназначении Дмитрия Медведева главой правительства известно в той или иной степени 86% опрошенных, 14% впервые об этом услышали от социологов. Также респондентам было предложено выбрать характеристики, относящиеся, по их мнению, к господину Медведеву. 71% назвал его «компетентным, умным» (76% дали такой ответ в прошлом году), а 15% — «недалеким, ни в чем не разбирающимся» (16% в прошлом году). Затруднились с характеристикой премьера 14% опрошенных (8% в прошлом году).

Президент России Владимир Путин 15 мая подписал указ «О структуре органов исполнительной власти», представленный ему Дмитрием Медведевым. Согласно документу, Минобрнауки будет разделено на Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования, а Минкомсвязи переименуют в Министерство цифрового развития. Росмолодежь из ведения Минобрнауки перейдет в прямое подчинение правительству. Предложения по кадрам премьер представит главе государства в пятницу.

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