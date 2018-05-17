ВЦИОМ: 38% россиян негативно оценили работу правительства

Говоря об ожиданиях от работы нового правительства, 49% респондентов заявили, что оно будет работать так же, как и предыдущее, 37% предположили, что эффективность его работы повысится, 3% сказали, что, напротив, понизится.

О переназначении Дмитрия Медведева главой правительства известно в той или иной степени 86% опрошенных, 14% впервые об этом услышали от социологов. Также респондентам было предложено выбрать характеристики, относящиеся, по их мнению, к господину Медведеву. 71% назвал его «компетентным, умным» (76% дали такой ответ в прошлом году), а 15% — «недалеким, ни в чем не разбирающимся» (16% в прошлом году). Затруднились с характеристикой премьера 14% опрошенных (8% в прошлом году).