ЕАЭС и Иран подписали временное соглашение о зоне свободной торговли
Документ предусматривает снижение или обнуление ввозных таможенных пошлин по широкой номенклатуре товаров.
Документ предусматривает снижение или обнуление ввозных таможенных пошлин по широкой номенклатуре товаров.
АСТАНА, 17 мая — РИА Новости. Временное соглашение о создании зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Ираном подписано в ходе Астанинского экономического форума.
Документ представляет собой первый этап по формированию зоны свободной торговли между ЕАЭС и Ираном.
Реализация соглашения позволит значительно увеличить объемы взаимной торговли, которая за прошлый год составила 2,7 миллиарда долларов.
«Во временном соглашении предусмотрен эффективный механизм разрешения споров, в том числе, арбитраж. Арбитров определяют стороны и договариваются, в том числе, о месте арбитража. Также создается совместный комитет на уровне высоких должностных лиц сторон, предусмотрено создание бизнес-диалога», — сообщил председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян.
Он уточнил, что временное соглашение заключается на три года, за это время стороны должны договориться по полноформатному соглашению о зоне свободной торговли.