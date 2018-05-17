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06:34 (мск), источник: РИА Новости

ЕАЭС и Иран подписали временное соглашение о зоне свободной торговли

Документ предусматривает снижение или обнуление ввозных таможенных пошлин по широкой номенклатуре товаров.

Источник: Reuters

АСТАНА, 17 мая — РИА Новости. Временное соглашение о создании зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Ираном подписано в ходе Астанинского экономического форума.

Документ представляет собой первый этап по формированию зоны свободной торговли между ЕАЭС и Ираном.

Он предусматривает снижение или обнуление ввозных таможенных пошлин по достаточно широкой номенклатуре товаров.
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Реализация соглашения позволит значительно увеличить объемы взаимной торговли, которая за прошлый год составила 2,7 миллиарда долларов.

«Во временном соглашении предусмотрен эффективный механизм разрешения споров, в том числе, арбитраж. Арбитров определяют стороны и договариваются, в том числе, о месте арбитража. Также создается совместный комитет на уровне высоких должностных лиц сторон, предусмотрено создание бизнес-диалога», — сообщил председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян.

Он уточнил, что временное соглашение заключается на три года, за это время стороны должны договориться по полноформатному соглашению о зоне свободной торговли.

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