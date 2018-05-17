СМИ сообщили о возможной отставке главы Иркутского облизбиркома

«Эдуард Девицкий, руководивший облизбиркомом с декабря 2013 года, по данным источников “Ъ”, уходит в отставку из-за конфликта с курирующим Сибирский федеральный округ членом ЦИКа Валерием Гальченко, который тянется с осени 2015 года. Тогда на губернаторских выборах в Иркутской области коммунист Сергей Левченко победил единоросса Сергея Ерощенко», — говорится в сообщении.

По информации издания, напряжение между Девицким и Гальченко возникало и в ходе президентских выборов, когда председатель иркутского избиркома отказался издать постановление об изъятии газеты КПРФ «Правда», настаивая на том, что это противоречит законодательству.