СМИ сообщили о возможной отставке главы Иркутского облизбиркома
Вместе с председателем сменится и состав облизбиркома.
Вместе с председателем сменится и состав облизбиркома.
Издание «Коммерсантъ» со ссылкой на анонимный источник сообщил о вероятной отставке руководителя избирательной комиссии Иркутской области Эдуарда Девицкого.
«Эдуард Девицкий, руководивший облизбиркомом с декабря 2013 года, по данным источников “Ъ”, уходит в отставку
Издание сообщает, что вместе с председателем сменится и состав облизбиркома.