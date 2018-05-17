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08:43 (мск), источник: Nur.kz

Назарбаев: 200 из 500 крупнейших мировых компаний исчезнут

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал о пяти мегатрендах развития планеты, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

«На наших глазах создаются новые модели экономики, которыми оцифрован не только бизнес, но и вся жизнь общества», — сказал Елбасы на открытии Астанинского экономического форума-2018.

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Глава государства добавил, что «к 2030 году искусственный интеллект увеличит мировую экономику на 16 трлн долларов».

«Феномен криптовалют, технологии блокчейн повлечет кардинальные изменения для финансового рынка, включая банки. По мнению экспертов, 200 из 500 крупнейших компаний исчезнут в ближайшее десятилетие», — привел данные Назарбаев.

Президент сказал, что «в то же время цифровизация сопутствует росту киберпреступности».

«Она в 2017 году признана самой серьезной угрозой для бизнеса, ранее занимала пятую строчку. И мы также адаптируемся к новой реальности», — сказал Нурсултан Назарбаев.

Елбасы отметил, что запущена программа «Цифровой Казахстан». Цифровая грамотность превысит 85 процентов.

«Используя новые технологии, мы рассчитываем повысить производительность труда в 1,5 раза», — отметил президент Казахстана.

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