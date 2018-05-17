Чиновники Смольного переедут в «Невскую ратушу» в сентябре
В здании будут находиться 13 комитетов и три госучреждения.
В здании будут находиться 13 комитетов и три госучреждения.
Чиновники Смольного окончательно переедут в новый комплекс «Невская ратуша» в сентябре этого года.
В здании разместятся 13 комитетов и три государственных учреждения. Сейчас переезд уже начался. Последними в комплекс заедут чиновники комитета по социальной политике.
Площадь «Невской ратуши» составляет 105 тысяч квадратных метров. В здании расположено 2,6 тысячи рабочих мест. Смольный отдал за помещение 20,3 млрд рублей. Кроме того, в ратуши есть смотровая площадка и парковка на 578 мест.