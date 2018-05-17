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10:08 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Чиновники Смольного переедут в «Невскую ратушу» в сентябре

В здании будут находиться 13 комитетов и три госучреждения.

Источник: Аргументы и факты

Чиновники Смольного окончательно переедут в новый комплекс «Невская ратуша» в сентябре этого года.

В здании разместятся 13 комитетов и три государственных учреждения. Сейчас переезд уже начался. Последними в комплекс заедут чиновники комитета по социальной политике.

Площадь «Невской ратуши» составляет 105 тысяч квадратных метров. В здании расположено 2,6 тысячи рабочих мест. Смольный отдал за помещение 20,3 млрд рублей. Кроме того, в ратуши есть смотровая площадка и парковка на 578 мест.

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