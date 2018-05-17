Чиновники Смольного переедут в «Невскую ратушу» в сентябре

Источник: Аргументы и факты

Чиновники Смольного окончательно переедут в новый комплекс «Невская ратуша» в сентябре этого года.

В здании разместятся 13 комитетов и три государственных учреждения. Сейчас переезд уже начался. Последними в комплекс заедут чиновники комитета по социальной политике.