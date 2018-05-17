В Красноярске обсудили вопросы использования отходов в краевой энергетике

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Организатором круглого стола выступило министерство промышленности, энергетики и ЖКХ, Восточно-Сибирская ассоциация биотехнологических кластеров и предприятия жилищно-коммунальной сферы. По словам модератора круглого стола, президента Восточно-Сибирской ассоциации биотехнологических кластеров Николая Бугаенко, темы альтернативных видов сырья и возобновляемой энергетики широко обсуждаются отечественными специалистами.

Как отметил директор госпредприятия «Центр развития коммунального комплекса» Ярослав Малаший, в настоящий момент в регионе остро стоит проблема снабжения населения питьевой водой. Одной из основных причин неблагополучного состояния источников питьевого водоснабжения является сброс неочищенных сточных вод в водные объекты.

«Благодаря достижениям технологического прогресса проблема водоотведения и очистки коммунальных стоков реализована на высоком уровне. Современные очистные сооружения обеспечивают высокую степень защиты окружающей среды, но, к сожалению, во многих населенных пунктах система канализации вообще отсутствует или находится в удручающем состоянии», — выразил опасения Малаший.

Главной задачей, по словам спикера, на сегодня является внедрение эффективных методов очистки сточных вод — это применение станций глубокой очистки, сочетание биологической и физико-химической очистки и реконструкция станций и технологий очистных сооружений.

Совершенствование системы теплоснабжения — еще одна из проблем сферы энергосбережения. Эксперты круглого стола сошлись во мнении, что все большее значение приобретают альтернативные методы теплоснабжения, в частности — установка автоматизированных модульных котельных небольшой мощности в непосредственной близости от потребителя. Примеры таких котельных уже есть в Балахтинском, Партизанском и других районах края.

Острой темой для обсуждения стал вопрос использования альтернативных источников топлива. Как отметил глава Лесосибирска Андрей Хохряков, власти обязаны искать альтернативу традиционным энергоносителям. По его словам, таким носителем могли бы стать отходы лесоперерабатывающих предприятий (например, Канска и Лесосибирска). В настоящее время опилки, горбыль и другие отходы практически не используются в регионе, однако из переработанной древесины можно делать топливо для котельных, которое частично могло бы заменить уголь.

«Производство энергии из отходов на фоне быстрого дорожания природного газа и других энергоносителей решает не только экологическую проблему, но и обеспечивает население энергией из местных видов топлива, в значительной части возобновляемой», — уточнил Хохряков и поделился опытом своего города, где несколько котельных перешли на производство энергии из отходов местных предприятий.