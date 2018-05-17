Дмитрий Азаров: «Победа на домашнем матче становится для волжан традицией»
Отдельную благодарность врио губернатора выразил болельщикам.
Отдельную благодарность врио губернатора выразил болельщикам.
«Спасибо, что, несмотря на рабочий день, вы приехали из Тольятти и создали атмосферу настоящего футбольного праздника», — сказал глава Самарского региона Дмитрий Азаров.
Напомним, 16 мая третий тестовый матч на «Самара Арене» завершился победой тольяттинцев. Встреча ФК «Лада-Тольятти» и новотроицкой «Носты» на самарском стадионе прошла в рамках 24 тура ПФЛ. Матч завершился со счетом 2:1.