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13:22 (мск), источник: НИА Самара

Дмитрий Азаров: «Победа на домашнем матче становится для волжан традицией»

Отдельную благодарность врио губернатора выразил болельщикам.

Источник: РИА "Новости"

«Спасибо, что, несмотря на рабочий день, вы приехали из Тольятти и создали атмосферу настоящего футбольного праздника», — сказал глава Самарского региона Дмитрий Азаров.

Напомним, 16 мая третий тестовый матч на «Самара Арене» завершился победой тольяттинцев. Встреча ФК «Лада-Тольятти» и новотроицкой «Носты» на самарском стадионе прошла в рамках 24 тура ПФЛ. Матч завершился со счетом 2:1.

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