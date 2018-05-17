Красноярцы пытаются передать мэру подписи против застройки земли комбайнового завода
Но власти пока игнорируют активистов.
Но власти пока игнорируют активистов.
Жители Красноярска, протестующие против строительства нового района на территории комбайнового завода, пытаются встретиться с мэром города. Об этом Newslab.ru рассказала активистка Анна Стрига. Они хотят передать главе собранные ими подписи в поддержку того, чтобы заменить высотную застройку малоэтажной, отдав порядка 40% территории под парк.
Собирать их Стрига начала в начале апреля 2018 года. Тогда она вышла в одиночный пикет на Красной площади. Также она разместила петицию на соответствующем сайте.
К сегодняшнему дню, по словам девушки, эту идею поддержали более 4,5 тысяч красноярцев — около 3,6 тысяч подписали петицию в Интернете, остальные подписи она собрала сама. Передать их главе Красноярска Сергею Ерёмину она хочет лично.
«Я уже несколько раз пыталась попасть на прием к мэру, но меня не допускают, — рассказывает Стрига, — а сам он добавил меня в “черный список” в Instagram. Но надеюсь в июне мне все же удастся записаться к нему на прием, ведь он может повлиять на пересмотр проекта планировки района и отозвать разрешение на строительство».
«Хочу достучатся до властей, чтобы провели экологическую экспертизу этого проекта и пошли на компромиссы ради горожан, — говорит Стрига, — но они меня игнорируют, делают вид что меня нет, ссылаясь на то, что эта земля — частная собственность».
Территория Красноярского завода комбайнов, который разорился и закрылся в 2013 году, сейчас действительно частная и принадлежит депутату горсовета Владимиру Егорову, являющемуся директором строительной компании «Сибиряк», которая и собирается строить здесь жилой микрорайон из панельных 10-этажек и высоток в 18−25 этажей. Причем Егоров заочно уже ответил активистке Анне Стрига и потребовал от неё 3 млрд рублей в обмен отказ от застройки.