Красноярцы пытаются передать мэру подписи против застройки земли комбайнового завода

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Жители Красноярска, протестующие против строительства нового района на территории комбайнового завода, пытаются встретиться с мэром города. Об этом Newslab.ru рассказала активистка Анна Стрига. Они хотят передать главе собранные ими подписи в поддержку того, чтобы заменить высотную застройку малоэтажной, отдав порядка 40% территории под парк.

Собирать их Стрига начала в начале апреля 2018 года. Тогда она вышла в одиночный пикет на Красной площади. Также она разместила петицию на соответствующем сайте.

К сегодняшнему дню, по словам девушки, эту идею поддержали более 4,5 тысяч красноярцев — около 3,6 тысяч подписали петицию в Интернете, остальные подписи она собрала сама. Передать их главе Красноярска Сергею Ерёмину она хочет лично.

«Я уже несколько раз пыталась попасть на прием к мэру, но меня не допускают, — рассказывает Стрига, — а сам он добавил меня в “черный список” в Instagram. Но надеюсь в июне мне все же удастся записаться к нему на прием, ведь он может повлиять на пересмотр проекта планировки района и отозвать разрешение на строительство».

Пока же девушка продолжает пикетировать городскую администрацию и собирать подписи.

«Хочу достучатся до властей, чтобы провели экологическую экспертизу этого проекта и пошли на компромиссы ради горожан, — говорит Стрига, — но они меня игнорируют, делают вид что меня нет, ссылаясь на то, что эта земля — частная собственность».