Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Литва задыхается от наплыва украинцев и вводит квоты на въезд
Это случилось: МВД предложило отказаться от знака «Шипы»
В Сети считают, что сын Пугачевой и Галкина похож на Киркорова
Состоятельные россияне избавляются от жилья под Москвой
У Виктории Бони роман с французским миллиардером
Платье по талону и невеста-ребенокСамые необычные королевские свадьбы
"Прохлопали Крым, теперь гадаете?": в Рунете ответили офицеру ЦРУ
Киселев выдвинул Киеву ультиматум
На АЗС советуют заливать полный бак (ждут резкого роста цен)
Новый Volkswagen Touareg: первое видео с теста
Россия проиграла Швеции первое место в группе на чемпионате мира
Овечкин вошел в символическую сборную десятилетия
Суд в Гааге вынес прецедентное решение по спору с РФ из-за Крыма
21-летняя туристка из России погибла в Черногории
5 фактов, которых вы не знали о сыре
«Да, я толстая. И вот как мне живется»
Состоятельные россияне избавляются от жилья под Москвой
Пять удивительных фактов о Крымском мосте (фото)
Фоторепортажи
15Замуж за принца
10Победу в «Евровидении-2018» одержала израильтянка Нетта
11:41 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярцы пытаются передать мэру подписи против застройки земли комбайнового завода

Но власти пока игнорируют активистов.

Источник: Reuters

Жители Красноярска, протестующие против строительства нового района на территории комбайнового завода, пытаются встретиться с мэром города. Об этом Newslab.ru рассказала активистка Анна Стрига. Они хотят передать главе собранные ими подписи в поддержку того, чтобы заменить высотную застройку малоэтажной, отдав порядка 40% территории под парк.

Собирать их Стрига начала в начале апреля 2018 года. Тогда она вышла в одиночный пикет на Красной площади. Также она разместила петицию на соответствующем сайте.

К сегодняшнему дню, по словам девушки, эту идею поддержали более 4,5 тысяч красноярцев — около 3,6 тысяч подписали петицию в Интернете, остальные подписи она собрала сама. Передать их главе Красноярска Сергею Ерёмину она хочет лично.

«Я уже несколько раз пыталась попасть на прием к мэру, но меня не допускают, — рассказывает Стрига, — а сам он добавил меня в “черный список” в Instagram. Но надеюсь в июне мне все же удастся записаться к нему на прием, ведь он может повлиять на пересмотр проекта планировки района и отозвать разрешение на строительство».

Пока же девушка продолжает пикетировать городскую администрацию и собирать подписи.

«Хочу достучатся до властей, чтобы провели экологическую экспертизу этого проекта и пошли на компромиссы ради горожан, — говорит Стрига, — но они меня игнорируют, делают вид что меня нет, ссылаясь на то, что эта земля — частная собственность».

Территория Красноярского завода комбайнов, который разорился и закрылся в 2013 году, сейчас действительно частная и принадлежит депутату горсовета Владимиру Егорову, являющемуся директором строительной компании «Сибиряк», которая и собирается строить здесь жилой микрорайон из панельных 10-этажек и высоток в 18−25 этажей. Причем Егоров заочно уже ответил активистке Анне Стрига и потребовал от неё 3 млрд рублей в обмен отказ от застройки.

Все новости региона
 «Не надо трясти грязным бельем»: Сергей Ерёмин раскритиковал...
В Красноярском крае цены на бензин за месяц выросли почти на 4 %
Госдума отложила законопроект о наказании за соблюдение санкций
Cамый опасный мост России смыло ледоходом
Госдума освободила Голикову от должности главы Счетной палаты
В России нашли живущих за чертой бедности депутатов
Россиян переведут на «умные» счетчики
Пашинян предложил аннулировать штрафы, зафиксированные камерами
Полчища комаров атаковали Воронежскую область (фото, видео)
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Стали известны сочетания игроков России перед матчем с Канадой Россияне в четверг сыграют против канадцев в четвертьфинале чемпионата мира, проходящего в Копенгагене и Хернинге
Авто
Крымский мост: уже есть десятки нарушителей (видео) Одними из первых Правила дорожного движения на только что открывшемся мосту через Керченский пролив нарушили байкеры
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
Навка, Чубакка и танцующий Траволта: восьмой день в Каннах В рамках Каннского кинофестиваля 2018 состоялся показ спин-оффа «Звездных войн», гостями которого стали крупнейшие звезды кино и шоу-бизнеса
Недвижимость
Состоятельные россияне избавляются от недвижимости под Москвой
Москве предрекли большую распродажу квартир
Жириновский пригрозил однопартийцам увольнением за собак в квартирах
В Госдуме нашли новое применение списанным памятникам Ленину
Леди
Афиша: в чем пойти на вечеринку, концерт и к психологу Мы собрали максимально противоположные по духу события в разных городах России, на которые с удовольствием съездили бы сами
Дети
Крисси Тейген и Джон Ледженд стали родителями во второй раз Модель родила сына.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
10 причин остеклить балкон этой весной
Современное шале в Ленинградской области
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь