В Дептрансе объяснили проблему с автобусами в Самаре
У «СамараАвтоГаза» не хватает водителей.
У «СамараАвтоГаза» не хватает водителей.
Власти Самары рассказали, почему в городе проблема с автобусами. Оказалось, что машины есть, но нет водителей. После перехода муниципальных маршрутов к новому перевозчику — «СамараАвтоГазу» — количество автобусов увеличилось в два раза, однако появился дефицит кадров. Не хватает около 150 водителей. Об этом сообщил на рабочем совещании городской думы глава департамента транспорта Юрий Тапилин.
Напомним, жители Самары начали жаловаться на то, что автобусы приходится ждать очень долго. Особенно это заметно в утренние и вечерние
— Маршрутки приходят переполненными, а автобусов не дождаться. Как на работу ездить? — возмущается самарец Алексей.
Чтобы решить проблему с кадрами, городские власти планируют активнее рекламировать работу в общественном транспорте.