В Дептрансе объяснили проблему с автобусами в Самаре

Власти Самары рассказали, почему в городе проблема с автобусами. Оказалось, что машины есть, но нет водителей. После перехода муниципальных маршрутов к новому перевозчику — «СамараАвтоГазу» — количество автобусов увеличилось в два раза, однако появился дефицит кадров. Не хватает около 150 водителей. Об этом сообщил на рабочем совещании городской думы глава департамента транспорта Юрий Тапилин.