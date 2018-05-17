Мининформ ограничил доступ к 22 интернет-ресурсам
17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мининформ ограничил доступ к 22
17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мининформ ограничил доступ к 22
«На основании письменных уведомлений Министерства внутренних дел и руководствуясь ч.3 п. 10 декрета от 28 декабря 2014 г. № 6 “О неотложных мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков”, а также статьями 38, 51−1 закона “О средствах массовой информации” Министерство информации 17 мая приняло решение об ограничении доступа к 21