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11:40 (мск), источник: БЕЛТА

Мининформ ограничил доступ к 22 интернет-ресурсам

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мининформ ограничил доступ к 22 интернет-ресурсам за торговлю и пропаганду наркотических средств, сообщили БЕЛТА в Министерстве информации.

Источник: Reuters

«На основании письменных уведомлений Министерства внутренних дел и руководствуясь ч.3 п. 10 декрета от 28 декабря 2014 г. № 6 “О неотложных мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков”, а также статьями 38, 51−1 закона “О средствах массовой информации” Министерство информации 17 мая приняло решение об ограничении доступа к 21 интернет-ресурсу за размещение информации о продаже наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и к 1 интернет-ресурсу за распространение сведений, пропагандирующих потребление наркотических средств и их аналогов», — говорится в сообщении.

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