Награду для бизнесменов Иркутской области предложил учредить С. Левченко
Законопроект об учреждении в Иркутской области региональной государственной награды «Заслуженный предприниматель Иркутской области» внесёт в Законо.
Законопроект об учреждении в Иркутской области региональной государственной награды «Заслуженный предприниматель Иркутской области» внесёт в Законо.
Законопроект об учреждении в Иркутской области региональной государственной награды «Заслуженный предприниматель Иркутской области» внесёт в Законодательное собрание региона губернатор Сергей Левченко. Об этом он заявил 17 мая 2018 года во время оглашения своего инвестиционного послания, сообщает
«Предпринимательское сообщество региона — деятельные и активные люди. В Иркутской области есть много примеров