Награду для бизнесменов Иркутской области предложил учредить С. Левченко

Законопроект об учреждении в Иркутской области региональной государственной награды «Заслуженный предприниматель Иркутской области» внесёт в Законодательное собрание региона губернатор Сергей Левченко. Об этом он заявил 17 мая 2018 года во время оглашения своего инвестиционного послания, сообщает пресс-служба правительства региона. «Надеюсь, что со следующего года в День предпринимателя, 26 мая, мы будем достойно награждать заслуживающих этого людей, — сказал глава области.

«Предпринимательское сообщество региона — деятельные и активные люди. В Иркутской области есть много примеров социально-ответственного бизнеса. Эти примеры не должны быть в тени, о них должны знать и жители области», — считает Сергей Левченко. Он добавил, что инициатива об учреждении региональной награды для предпринимателей принадлежит клубу «Байкальские стратегии», Торгово-промышленной палате Восточной Сибири и региональным объединениям «Деловая Россия» и «Опора России». Глава региона решил её поддержать в целях популяризации предпринимательства как вида деятельности, повышения статуса тех, кто посвятил себя этому делу.