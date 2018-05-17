Источник: Комсомольская правда

Бизнес-омбудсмена Красноярского края обвинили в том, что он защищает не только владельцев павильонов, но и свои интересы. Как стало известно «Комсомольской правде"-Красноярск, уполномоченный по защите прав предпринимателей нашего региона Сергей Русских выступал перед депутатами ЗС.

Речь шла в основном о ситуации с торговыми павильонами в Красноярске и их сносом. После выступления парламентарии выразили свои пожелания относительно работы Русских, кто-то из депутатов посоветовал омбудсмену быть посмелее.

А вот парламентарий Илья Зайцев задал Сергею Русских несколько провокационных вопросов. Зайцев сказал, что супруга уполномоченного по правам предпринимателей сама является собственницей нескольких торговых точек.