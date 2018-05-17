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11:37 (мск), источник: Комсомольская правда

Бизнес-омбудсмена Красноярского края обвинили в том, что он защищает не только владельцев павильонов

Депутаты регионального ЗС утверждают, что сам защитник прав предпринимателей имеет косвенное отношение к этому бизнесу.

Источник: Комсомольская правда

Бизнес-омбудсмена Красноярского края обвинили в том, что он защищает не только владельцев павильонов, но и свои интересы. Как стало известно «Комсомольской правде"-Красноярск, уполномоченный по защите прав предпринимателей нашего региона Сергей Русских выступал перед депутатами ЗС.

Речь шла в основном о ситуации с торговыми павильонами в Красноярске и их сносом. После выступления парламентарии выразили свои пожелания относительно работы Русских, кто-то из депутатов посоветовал омбудсмену быть посмелее.

А вот парламентарий Илья Зайцев задал Сергею Русских несколько провокационных вопросов. Зайцев сказал, что супруга уполномоченного по правам предпринимателей сама является собственницей нескольких торговых точек.

Однако, Русских отметил, что никакого конфликта интересов в ситуации нет, а приостановить снос павильонов были вынуждены из-за вмешательства федерального бизнес-омбудсмена.

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