Бизнес-омбудсмена Красноярского края обвинили в том, что он защищает не только владельцев павильонов
Депутаты регионального ЗС утверждают, что сам защитник прав предпринимателей имеет косвенное отношение к этому бизнесу.
Депутаты регионального ЗС утверждают, что сам защитник прав предпринимателей имеет косвенное отношение к этому бизнесу.
Речь шла в основном о ситуации с торговыми павильонами в Красноярске и их сносом. После выступления парламентарии выразили свои пожелания относительно работы Русских,
А вот парламентарий Илья Зайцев задал Сергею Русских несколько провокационных вопросов. Зайцев сказал, что супруга уполномоченного по правам предпринимателей сама является собственницей нескольких торговых точек.
Однако, Русских отметил, что никакого конфликта интересов в ситуации нет, а приостановить снос павильонов были вынуждены