Мэрия Екатеринбурга подняла вопрос о сносе памятника Ленину

Власти Екатеринбурга подняли вопрос о дальнейшей судьбе памятника В. И. Ленину. Уральская столица может лишиться символа советской эпохи. Правда, только на время, об этом сообщает в четверг, 17 мая, «АиФ-Урал».

Уже в следующем году в Екатеринбурге начнется реконструкция памятника В. И. Ленину. Правда, произойдет это, скорее всего, не раньше Дня Победы. Стоимость работ оценивается в несколько миллионов рублей. «Стоимость проекта — 35 млн рублей. Однако эта цена прошлой экспертизы, сейчас надо проводить новую, поэтому сумма еще может измениться», — об этом заявил сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб.

На время работ памятник Ленину может быть убран. На нем предстоит заменить существующие дефекты. Гранит на постаменте также останется прежним, так как монумент является объектом культурного наследия.