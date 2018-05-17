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11:49 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Мэрия Екатеринбурга подняла вопрос о сносе памятника Ленину

Город может лишиться символа советской эпохи.

Власти Екатеринбурга подняли вопрос о дальнейшей судьбе памятника В. И. Ленину. Уральская столица может лишиться символа советской эпохи. Правда, только на время, об этом сообщает в четверг, 17 мая, «АиФ-Урал».

Уже в следующем году в Екатеринбурге начнется реконструкция памятника В. И. Ленину. Правда, произойдет это, скорее всего, не раньше Дня Победы. Стоимость работ оценивается в несколько миллионов рублей. «Стоимость проекта — 35 млн рублей. Однако эта цена прошлой экспертизы, сейчас надо проводить новую, поэтому сумма еще может измениться», — об этом заявил сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб.

На время работ памятник Ленину может быть убран. На нем предстоит заменить существующие дефекты. Гранит на постаменте также останется прежним, так как монумент является объектом культурного наследия.

При этом дальнейшую судьбу памятника В. И. Ленину могут решить только сами горожане. «Свое гражданское мнение по поводу демонтажа памятника Ленину я смогу выразить только после ухода с посты главы администрации Екатеринбурга. Сейчас судьба объекта зависит от общественного мнения», — заявил Александр Якоб.

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