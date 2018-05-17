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11:49 (мск), источник: Газета.Ру

В Москве граффити нужно будет согласовывать с властями и жильцами

Законопроект, обязывающий согласовывать с властями нанесения рисунков граффити на фасадах городских зданий и домов, прошел первое и окончательное чтение в Московской городской думе, сообщает РИА «Новости».

Источник: Reuters

Этот документ внес московский парламент глава города Сергей Собянин. На заседании глава городского департамента СМИ и рекламы Иван Шубин отметил, что, согласно законопроекту, нанесение нерекламного изображения может быть осуществлено только по решению собственников. «Мы постоянно от граждан получаем жалобы на визуальный избыточный мусор», — добавил он.

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Законопроект регулирует нанесение изображений путем прокраски, наклейки или росписи в технике «граффити» и иными способами. Желающий сделать такой рисунок должен будет обсудить такую возможность с жильцами многоквартирных домов или управляющей компанией с последующим заключением договора.

В случае нарушения закона авторы обязаны будут удалить изображения и восстановить поверхности.

Как только пакет документов будет принят, город приступит к ревизии уже нанесенных граффити, и первыми будут удалены те, которые расположены по маршруту следования участников и гостей чемпионата мира по футболу.

В Москве разработали новые правила нанесения граффити
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26 апреля© Ньюстюб
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