В Москве граффити нужно будет согласовывать с властями и жильцами

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Этот документ внес московский парламент глава города Сергей Собянин. На заседании глава городского департамента СМИ и рекламы Иван Шубин отметил, что, согласно законопроекту, нанесение нерекламного изображения может быть осуществлено только по решению собственников. «Мы постоянно от граждан получаем жалобы на визуальный избыточный мусор», — добавил он.

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Законопроект регулирует нанесение изображений путем прокраски, наклейки или росписи в технике «граффити» и иными способами. Желающий сделать такой рисунок должен будет обсудить такую возможность с жильцами многоквартирных домов или управляющей компанией с последующим заключением договора.

В случае нарушения закона авторы обязаны будут удалить изображения и восстановить поверхности.