Алиханов переехал с окраины в элитную квартиру через месяц после выборов

Источник: Новый Калининград

Он ее снимает за счет доходов, получаемых от сдачи другой имеющейся в его собственности недвижимости. Об этом губернатор Антон Алиханов сообщил журналистам, отвечая на вопрос «Нового Калининграда».

«Я снимаю и плачу за нее деньги. Это не служебная квартира. Снимаю квартиру и покрываю из тех доходов, которые у меня есть за счет сдачи в аренду моей квартиры в Москве», — сказал Алиханов, уточнив на вопрос о дате переезда: «Где-то через месяц [после выборов]».

Руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков не дал губернатору ответить на вопрос «Нового Калининграда» о цене аренды, которую платит губернатор за свою новую квартиру. «На это вопрос мы не будем отвечать. Это вторжение в частную жизнь. Вы законы-то уважайте», — заявил Лысков.

В среду, 16 мая из декларации губернатора Антона Алиханова стало известно, что он пользуется квартирой площадью почти 250 кв. м.