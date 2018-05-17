Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украинцы ответили разгневанному Крымским мостом Порошенко
На АЗС советуют заливать полный бак (ждут резкого роста цен)
В Сети считают, что сын Пугачевой и Галкина похож на Киркорова
Жириновский назвал размер своей пенсии
10 модных коротких стрижек с челками
Платье по талону и невеста-ребенокСамые необычные королевские свадьбы
Лавров назвал кощунством слова посла Израиля
Вашингтону не понравилось, как Путин вел грузовик
Крымский мост: уже есть десятки нарушителей (видео)
Еще одна автомобильная марка откажется от дизеля
Отец прыгнул из самолета за минуту до крушения, оставив там сына
Виталина рыдала, увидев измождённого Джигарханяна
МИД Польши сделал заявление из-за Крымского моста
В РФ в ДТП с экскаватором погибли шесть человек
5 фактов, которых вы не знали о сыре
«Да, я толстая. И вот как мне живется»
Состоятельные россияне избавляются от жилья под Москвой
Пять удивительных фактов о Крымском мосте (фото)
Фоторепортажи
12Текила-бум, уходящий в многовековые традиции ведения сельского хозяйства
12Путин открыл движение на Крымском мосту
18:11 (мск), источник: Новый Калининград

Алиханов переехал с окраины в элитную квартиру через месяц после выборов

Губернатор Антон Алиханов переехал в элитную квартиру площадью почти 250 кв. м примерно через месяц после губернаторских выборов.

Источник: Новый Калининград

Он ее снимает за счет доходов, получаемых от сдачи другой имеющейся в его собственности недвижимости. Об этом губернатор Антон Алиханов сообщил журналистам, отвечая на вопрос «Нового Калининграда».

«Я снимаю и плачу за нее деньги. Это не служебная квартира. Снимаю квартиру и покрываю из тех доходов, которые у меня есть за счет сдачи в аренду моей квартиры в Москве», — сказал Алиханов, уточнив на вопрос о дате переезда: «Где-то через месяц [после выборов]».

Руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков не дал губернатору ответить на вопрос «Нового Калининграда» о цене аренды, которую платит губернатор за свою новую квартиру. «На это вопрос мы не будем отвечать. Это вторжение в частную жизнь. Вы законы-то уважайте», — заявил Лысков.

В среду, 16 мая из декларации губернатора Антона Алиханова стало известно, что он пользуется квартирой площадью почти 250 кв. м.

C момента переезда в Калининградскую область до губернаторских выборов он проживал в обычной служебной квартире на окраине города (на Аллее Смелых). На скромном образе жизни Антона Алиханова делался акцент в ходе его избирательной кампании и перед ней.

Все новости региона
Бедная «социалка» и богатый «ЧМ»: мэрия Калининграда отчиталась о доходах
США угрожают Меркель торговой войной за «Северный поток-2»
Суд Херсона арестовал главреда РИА Новости Украина на два месяца
Голикова расплакалась во время выступления в Госдуме
Россия проигрывает Канаде после первого периода 1/4 финала ЧМ
Ученые выявили самые привлекательные для женщин пропорции тела
Cамый опасный мост России смыло ледоходом
Эксперты составили рейтинг самых дешевых морских курортов
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Главный экзамен. Есть ли у России шансы против Макдэвида? В плей-офф сборная Канады преобразится. Добавит ли наша команда?
Авто
На АЗС советуют заливать полный бак (ждут резкого роста цен) Сразу на нескольких заправках Владимирской области редактору «Авто Mail.Ru» посоветовали заправить как можно больше топлива
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
Канны 2018: Йовович, новые протесты и российские звезды Премьеры и красные дорожки девятого дня старейшего в мире кинофестиваля — в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Вулканы и котик: пять удивительных фактов о Крымском мосте
Жириновский пригрозил однопартийцам увольнением за собак в квартирах
Многоэтажный жилой дом на Пулковской улице дал трещину
В Петербурге открыли мост Бетанкура над Малой Невой
Леди
Афиша: в чем пойти на вечеринку, концерт и к психологу Мы собрали максимально противоположные по духу события в разных городах России, на которые с удовольствием съездили бы сами
Дети
41-летняя балерина Диана Вишнева стала мамой Сама артистка не комментировала информацию о пополнении в семье.
Все о ремонте
Как обновить старую мебель: 11 вдохновляющих примеров
Как выжать максимум из совмещенного санузла: 9 практичных идей
Подиум в квартире: 8 стильных и функциональных решений
Стильная квартира в Замоскворечье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь