Алиханов переехал с окраины в элитную квартиру через месяц после выборов
Губернатор Антон Алиханов переехал в элитную квартиру площадью почти 250 кв. м примерно через месяц после губернаторских выборов.
Губернатор Антон Алиханов переехал в элитную квартиру площадью почти 250 кв. м примерно через месяц после губернаторских выборов.
Он ее снимает за счет доходов, получаемых от сдачи другой имеющейся в его собственности недвижимости. Об этом губернатор Антон Алиханов сообщил журналистам, отвечая на вопрос «Нового Калининграда».
«Я снимаю и плачу за нее деньги. Это не служебная квартира. Снимаю квартиру и покрываю из тех доходов, которые у меня есть за счет сдачи в аренду моей квартиры в Москве», — сказал Алиханов, уточнив на вопрос о дате переезда: «Где-то через месяц [после выборов]».
Руководитель
В среду, 16 мая из декларации губернатора Антона Алиханова стало известно, что он пользуется квартирой площадью почти 250 кв. м.
C момента переезда в Калининградскую область до губернаторских выборов он проживал в обычной служебной квартире на окраине города (на Аллее Смелых). На скромном образе жизни Антона Алиханова делался акцент в ходе его избирательной кампании и перед ней.