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13:25 (мск), источник: РИА Новости

Песков прокомментировал призывы в американских СМИ взорвать Крымский мост

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. В Кремле оценивают колонку в американском таблоиде Washington Examiner с призывом разбомбить Крымский мост как безумие и уродливое проявление некачественной журналистики, на что должны обратить внимание правоохранительные органы, в том числе США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

В Washington Examiner 15 мая появилась колонка за авторством Тома Рогана, в которой говорилось, что Украина «должна взорвать элементы Крымского моста». По мнению журналиста, Украина располагает средствами, которые позволят нанести удар с воздуха по мосту таким образом, чтобы по крайней мере временно вывести его из строя.

«Это можно, естественно, оценивать как такое безумие. Я бы даже сказал, наверное, это просто такое уродливое проявление некачественной журналистики, но граничащее с призывами, на которые на самом деле есть смысл обратить внимание правоохранительным органам, в том числе и Соединенных Штатов Америки», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле расценивают публикацию американской газеты.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России — 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением — поток автотранспорта запущен 16 мая.

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