Песков прокомментировал призывы в американских СМИ взорвать Крымский мост

В Washington Examiner 15 мая появилась колонка за авторством Тома Рогана, в которой говорилось, что Украина «должна взорвать элементы Крымского моста». По мнению журналиста, Украина располагает средствами, которые позволят нанести удар с воздуха по мосту таким образом, чтобы по крайней мере временно вывести его из строя.

«Это можно, естественно, оценивать как такое безумие. Я бы даже сказал, наверное, это просто такое уродливое проявление некачественной журналистики, но граничащее с призывами, на которые на самом деле есть смысл обратить внимание правоохранительным органам, в том числе и Соединенных Штатов Америки», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле расценивают публикацию американской газеты.