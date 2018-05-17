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13:29 (мск), источник: РИА Новости

В Крыму заявили, что Россия не станет платить Украине за мост

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая — РИА Новости, Виктор Лященко. Строительство моста через Керченский пролив является внутренним делом России, поэтому выплачивать какие-либо компенсации другим странам никто не станет, заявил РИА Новости заместитель председателя комитета регионального парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Источник: РИА "Новости"

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что прямые денежные потери Украины от запуска Крымского моста составляют порядка 500 миллионов гривен (более 19 миллионов долларов) в год, непрямые — миллиардные суммы, сообщает NewsOne. Омелян добавил, что «все счета России будут выставлены».

«Этот мост, прежде всего, построен не для политических дивидендов, а для того, чтобы крымчане чувствовали себя свободно и не оторванными от своей большой родины России, от материка. Поэтому о выплатах, конечно, не может быть и речи», — сказал РИА Новости Гемпель.

По его словам, все претензии Киева на счет моста абсурдны и не отвечают здравому смыслу. «Пока Россия строит мосты, киевские власти активно занимаются разрушением мостов дружбы. Никогда разрушительная деятельность к положительным результатам не привадила», — подчеркнул Гемпель.

Президент РФ Владимир Путин 15 мая открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив, доехав за рулем «КамАЗа» из Тамани до Керчи почти за четверть часа. Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением графика, поток автотранспорта запущен 16 мая.

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