В Крыму заявили, что Россия не станет платить Украине за мост
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая — РИА Новости, Виктор Лященко. Строительство моста через Керченский пролив является внутренним делом России, поэтому выплачивать
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая — РИА Новости, Виктор Лященко. Строительство моста через Керченский пролив является внутренним делом России, поэтому выплачивать
Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что прямые денежные потери Украины от запуска Крымского моста составляют порядка 500 миллионов гривен (более 19 миллионов долларов) в год, непрямые — миллиардные суммы, сообщает NewsOne. Омелян добавил, что «все счета России будут выставлены».
«Этот мост, прежде всего, построен не для политических дивидендов, а для того, чтобы крымчане чувствовали себя свободно и не оторванными от своей большой родины России, от материка. Поэтому о выплатах, конечно, не может быть и речи», — сказал РИА Новости Гемпель.
По его словам, все претензии Киева на счет моста абсурдны и не отвечают здравому смыслу. «Пока Россия строит мосты, киевские власти активно занимаются разрушением мостов дружбы. Никогда разрушительная деятельность к положительным результатам не привадила», — подчеркнул Гемпель.
Президент РФ Владимир Путин 15 мая открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив, доехав за рулем «КамАЗа» из Тамани до Керчи почти за четверть часа. Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением графика, поток автотранспорта запущен 16 мая.