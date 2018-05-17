В Крыму заявили, что Россия не станет платить Украине за мост

Источник: РИА "Новости"

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что прямые денежные потери Украины от запуска Крымского моста составляют порядка 500 миллионов гривен (более 19 миллионов долларов) в год, непрямые — миллиардные суммы, сообщает NewsOne. Омелян добавил, что «все счета России будут выставлены».

«Этот мост, прежде всего, построен не для политических дивидендов, а для того, чтобы крымчане чувствовали себя свободно и не оторванными от своей большой родины России, от материка. Поэтому о выплатах, конечно, не может быть и речи», — сказал РИА Новости Гемпель.

По его словам, все претензии Киева на счет моста абсурдны и не отвечают здравому смыслу. «Пока Россия строит мосты, киевские власти активно занимаются разрушением мостов дружбы. Никогда разрушительная деятельность к положительным результатам не привадила», — подчеркнул Гемпель.