США подытожили «российское вмешательство» в выборы

17 мая исполняется год, как спецпрокурор США Роберт Мюллер начал вести расследование о предположительном российском вмешательстве в выборы президента США в 2016 году. По этому поводу господин Мюллер и другие ведомства стали подводить предварительные итоги. Сенат и Палата представителей Конгресса США завершили свои расследования, придя к выводу: Россия точно вмешивалась в избирательные процессы. Однако у законодателей нет единого мнения о том, был ли сговор между президентом США Дональдом Трампом и Кремлем и смогла ли Москва повлиять на исход голосования. В связи с этим спецпрокурор намерен и дальше искать правду, чтобы доказать влияние «руки Москвы» на избрание господина Трампа.

Трудный год

В 2013 году Роберт Мюллер покинул пост директора ФБР и на протяжении четырех лет не работал на государство. Однако год назад в Министерстве юстиции США решили: для расследования предположительного вмешательства России в выборы президента США 2016 года нужно найти профессионала. В итоге 17 мая 2017 года Роберт Мюллер приступил к обязанностям спецпрокурора, получив вместе с должностью широкие полномочия по ведению дела.

За год господин Мюллер успел предъявить обвинения трем российским компаниями, включая «Агентство интернет-исследований» и «Конкорд Менеджмент и Консалтинг» российского бизнесмена Евгения Пригожина, а также обвинить 13 россиян в «сговоре с целью мошенничества против США». Среди обвиненных россиян оказался и сам Евгений Пригожин.

Длительное расследование, впрочем, пока не дало однозначного ответа на вопрос о том, был ли сговор между Дональдом Трампом и Кремлем и действительно ли Москва смогла повлиять на результаты президентских выборов.

В связи с этим Роберт Мюллер активно продолжает разбирательства. Так, 16 мая он анонсировал, что его команда подготовит порядка 2 терабайт (ТБ) материалов о компании «Конкорд Менеджмент и Консалтинг» и представит их на следующем заседании суда, когда компания будет защищаться. Материалы собраны на основе анализа соцсетей.

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Бесполезная встреча

Накануне годовщины назначения Роберта Мюллера другие ведомства, проводившие свои расследования, стали публиковать свои материалы, относящиеся к делу, а также подводить предварительные итоги.

Так, Юридический комитет американского Сената в среду опубликовал более 2 тыс. страниц материалов о российском вмешательстве и на этом завершил свое расследование дела. В основном это интервью членов комитета с людьми, подозреваемыми в связях с Кремлем. Например, среди материалов есть допрос сына американского президента Дональда Трампа-младшего, который 9 июня 2016 года встречался с российским адвокатом Натальей Весельницкой в Trump Tower. Представители Демократической партии заподозрили, что в ходе встречи госпожа Весельницкая через сына Дональда Трампа передала в штаб политика компромат на Хиллари Клинтон, кандидата в президенты от демократов.

Источник: Reuters

Из опубликованного интервью следует, что Дональд Трамп-младший действительно рассчитывал получить от адвоката некую информацию, однако не предупреждал отца о том, что планирует встречу, так как сначала хотел оценить важность сведений, а затем уже рассказать о них Дональду Трампу-старшему.

Также среди документов есть показания свидетелей и организаторов этой встречи: журналиста Гленна Симпсона, вице-президента российского холдинга Crocus Group Ираклия Кавеладзе, переводчика Анатолия Самочернова, американского лоббиста Рината Ахметшина и PR-менеджера Роба Голдстоуна. Их допрашивали в период с 22 августа 2017 года по 29 марта 2018 года.

В частности, господин Ахметшин в своих показаниях рассказывает: Наталья Весельницкая в 2016 году сообщила, что основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер жертвовал деньги штабу Хиллари Клинтон и национальному комитету Демократической партии США. Однако Дональд Трамп-младший попросил подкрепить эту информацию доказательствами и продемонстрировать, «как эти деньги попадают к Хиллари». Госпожа Весельницкая ответила, что у нее нет таких документальных свидетельств. «Встреча, по сути, на этом и закончилась», — отмечает российский адвокат в показаниях Сенату.

Источник: AP 2018

На встрече также присутствовали зять президента США Джаред Кушнер и Пол Манафорт, тогда занимавший должность руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа. Они отказались давать показания комитету, однако другие участники беседы с Натальей Весельницкой утверждают, что зять президента был «несколько возмущен» и «даже разъярен» тем, что у юриста нет доказательств ее слов. Анатолий Самочернов, в свою очередь, подчеркнул, что на встрече не происходило ничего, «что можно было бы обоснованно считать сговором между избирательным штабом Трампа и российским правительством».

Источник: AP 2018

Пол Манафорт хотя и отказался давать показания, передал Юридическому комитету свои записи со встречи. В отличие от других участников переговоров с госпожой Весельницкой, господин Манафорт не упоминает в своих заметках Хиллари Клинтон. Записи посвящены Уильяму Браудеру, и речь в них предположительно идет о его финансовых махинациях, из-за которых господин Браудер был заочно приговорен к девяти годам тюрьмы в России.

«Билл Браудер; оффшоры — Кипр… 133 млн акций… компании… не инвестировать — займ… ценность на Кипре как международного… незаконный… активные спонсоры Республиканского национального комитета…» — эти слова содержатся в переданных Полом Манафортом пометках.

«Беспрецедентные попытки вмешаться в выборы»

Американские СМИ также напомнили, что Центральное разведывательное управление, Агентство национальной безопасности, Федеральное бюро расследований и Управление директора национальной разведки совместно заявили, что с «высокой степенью уверенности» могут говорить о «вмешательстве российских шпионов по приказу президента Владимира Путина».

Помимо этого свое расследование проводил не только Юридический комитет Сената, но и Комитет по разведке верхней палаты Конгресса, который выясняет обстоятельства дела уже год и два месяца.

16 мая председатель Комитета по разведке республиканец Ричард Берр подтвердил: сенаторы согласны с позицией разведывательных структур страны, согласно которой Россия вмешивалась в выборы американского президента.

Как рассказал господин Берр, эти выводы заключаются в том, что в США по приказу президента РФ Владимира Путина «осуществлялись беспрецедентные попытки вмешаться в выборы, чтобы помочь кампании Дональда Трампа и навредить кампании Хиллари Клинтон в 2016 году». Об этом рассказал заместитель председателя комитета по разведке Марк Уорнер в своем Twitter.

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Напомним, на прошлой неделе Комитет по разведке Сената США опубликовал результаты своего расследования российского вмешательства. Согласно выводам комитета, Россия действительно пыталась вмешаться в выборы американского президента и осуществляла атаки на избирательную инфраструктуру как минимум в 18 штатах, однако в результате повлиять на исход голосования не смогла.

При этом газета The New York Times (NYT) отметила, что Сенат более однозначно указывает на связи России с Дональдом Трампом, нежели Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США, который месяц назад завершил расследование вмешательства, «не найдя свидетельств сговора» между Кремлем и президентом США.

В то же время в заявлении Ричарда Берра журналист NYT увидел скрытый упрек в адрес «ярых сторонников» Дональда Трампа в Республиканской партии и в СМИ с правыми взглядами, которые пытались доказать, что «единственной целью России было посеять хаос» и что у Дональда Трампа не было никаких договоренностей с российскими властями.

Екатерина Мареева