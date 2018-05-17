США подытожили «российское вмешательство» в выборы
Спустя год причастность Москвы к избранию Дональда Трампа президентом остается недоказанной.
Спустя год причастность Москвы к избранию Дональда Трампа президентом остается недоказанной.
17 мая исполняется год, как спецпрокурор США Роберт Мюллер начал вести расследование о предположительном российском вмешательстве в выборы президента США в 2016 году. По этому поводу господин Мюллер и другие ведомства стали подводить предварительные итоги. Сенат и Палата представителей Конгресса США завершили свои расследования, придя к выводу: Россия точно вмешивалась в избирательные процессы. Однако у законодателей нет единого мнения о том, был ли сговор между президентом США Дональдом Трампом и Кремлем и смогла ли Москва повлиять на исход голосования. В связи с этим спецпрокурор намерен и дальше искать правду, чтобы доказать влияние «руки Москвы» на избрание господина Трампа.
Трудный год
В 2013 году Роберт Мюллер покинул пост директора ФБР и на протяжении четырех лет не работал на государство. Однако год назад в Министерстве юстиции США решили: для расследования предположительного вмешательства России в выборы президента США 2016 года нужно найти профессионала. В итоге 17 мая 2017 года Роберт Мюллер приступил к обязанностям спецпрокурора, получив вместе с должностью широкие полномочия по ведению дела.
За год господин Мюллер успел предъявить обвинения трем российским компаниями, включая «Агентство интернет-исследований» и «Конкорд Менеджмент и Консалтинг» российского бизнесмена Евгения Пригожина, а также обвинить 13 россиян в «сговоре с целью мошенничества против США». Среди обвиненных россиян оказался и сам Евгений Пригожин.
В связи с этим Роберт Мюллер активно продолжает разбирательства. Так, 16 мая он анонсировал, что его команда подготовит порядка 2 терабайт (ТБ) материалов о компании «Конкорд Менеджмент и Консалтинг» и представит их на следующем заседании суда, когда компания будет защищаться. Материалы собраны на основе анализа соцсетей.
Бесполезная встреча
Накануне годовщины назначения Роберта Мюллера другие ведомства, проводившие свои расследования, стали публиковать свои материалы, относящиеся к делу, а также подводить предварительные итоги.
Так, Юридический комитет американского Сената в среду опубликовал более 2 тыс. страниц материалов о российском вмешательстве и на этом завершил свое расследование дела. В основном это интервью членов комитета с людьми, подозреваемыми в связях с Кремлем. Например, среди материалов есть допрос сына американского президента Дональда
Также среди документов есть показания свидетелей и организаторов этой встречи: журналиста Гленна Симпсона,
В частности, господин Ахметшин в своих показаниях рассказывает: Наталья Весельницкая в 2016 году сообщила, что основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер жертвовал деньги штабу Хиллари Клинтон и национальному комитету Демократической партии США. Однако Дональд
На встрече также присутствовали зять президента США Джаред Кушнер и Пол Манафорт, тогда занимавший должность руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа. Они отказались давать показания комитету, однако другие участники беседы с Натальей Весельницкой утверждают, что зять президента был «несколько возмущен» и «даже разъярен» тем, что у юриста нет доказательств ее слов. Анатолий Самочернов, в свою очередь, подчеркнул, что на встрече не происходило ничего, «что можно было бы обоснованно считать сговором между избирательным штабом Трампа и российским правительством».
Пол Манафорт хотя и отказался давать показания, передал Юридическому комитету свои записи со встречи. В отличие от других участников переговоров с госпожой Весельницкой, господин Манафорт не упоминает в своих заметках Хиллари Клинтон. Записи посвящены Уильяму Браудеру, и речь в них предположительно идет о его финансовых махинациях,
«Беспрецедентные попытки вмешаться в выборы»
Американские СМИ также напомнили, что Центральное разведывательное управление, Агентство национальной безопасности, Федеральное бюро расследований и Управление директора национальной разведки совместно заявили, что с «высокой степенью уверенности» могут говорить о «вмешательстве российских шпионов по приказу президента Владимира Путина».
Помимо этого свое расследование проводил не только Юридический комитет Сената, но и Комитет по разведке верхней палаты Конгресса, который выясняет обстоятельства дела уже год и два месяца.
Как рассказал господин Берр, эти выводы заключаются в том, что в США по приказу президента РФ Владимира Путина «осуществлялись беспрецедентные попытки вмешаться в выборы, чтобы помочь кампании Дональда Трампа и навредить кампании Хиллари Клинтон в 2016 году». Об этом рассказал заместитель председателя комитета по разведке Марк Уорнер в своем Twitter.
Напомним, на прошлой неделе Комитет по разведке Сената США опубликовал результаты своего расследования российского вмешательства. Согласно выводам комитета, Россия действительно пыталась вмешаться в выборы американского президента и осуществляла атаки на избирательную инфраструктуру как минимум в 18 штатах, однако в результате повлиять на исход голосования не смогла.
При этом газета The New York Times (NYT) отметила, что Сенат более однозначно указывает на связи России с Дональдом Трампом, нежели Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США, который месяц назад завершил расследование вмешательства, «не найдя свидетельств сговора» между Кремлем и президентом США.
В то же время в заявлении Ричарда Берра журналист NYT увидел скрытый упрек в адрес «ярых сторонников» Дональда Трампа в Республиканской партии и в СМИ с правыми взглядами, которые пытались доказать, что «единственной целью России было посеять хаос» и что у Дональда Трампа не было никаких договоренностей с российскими властями.
Екатерина Мареева