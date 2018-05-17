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16:28 (мск), источник: РИА Новости

США пригрозили санкциями против «Северного потока — 2»

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Заместитель директора Департамента энергетики Госдепа США Сандра Оудкирк заявила о намерении Вашингтона предотвратить реализацию проекта «Северный поток — 2». Об этом сообщает Spiegel.

Источник: РИА "Новости"

Во время своего выступления в Берлине Оудкирк заявила, что США не исключают введения санкций против «Северного потока — 2», однако надеются, что дело не дойдет до ограничительных мер.

«Мы были бы рады, если бы проект не состоялся», — отметила Оудкирк.

В ответ на вопрос журналистов о том, связана ли позиция США с желанием продавать в Европе сжиженный газ, Оудкирк возразила, что Вашингтон руководствуется геополитическими и энергетическими причинами.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим «Северным потоком».

Против проекта выступают несколько государств, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского топлива. Лидеры Латвии, Литвы и Польши, в свою очередь, считают, что строительство газопровода — проект политический.

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