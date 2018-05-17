США пригрозили санкциями против «Северного потока — 2»

Источник: РИА "Новости"

Во время своего выступления в Берлине Оудкирк заявила, что США не исключают введения санкций против «Северного потока — 2», однако надеются, что дело не дойдет до ограничительных мер.

«Мы были бы рады, если бы проект не состоялся», — отметила Оудкирк.

В ответ на вопрос журналистов о том, связана ли позиция США с желанием продавать в Европе сжиженный газ, Оудкирк возразила, что Вашингтон руководствуется геополитическими и энергетическими причинами.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим «Северным потоком».