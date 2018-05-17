Председатель Воронежского облсуда Василий Тарасов заработал 4,3 млн рублей в 2017 году

Источник: РИА "Воронеж"

Василий Тарасов заработал 4,3 млн рублей за год. В собственности у председателя суда земельный участок (площадь 780 кв. м), квартира в 82 «квадрата» и жилой дом площадью 396 кв. м. Ни одного автомобиля у Василия Тарасова нет.

Супруга председателя суда за год заработала 15 тыс. рублей. Женщина владеет участком земли площадью 224 кв. м и лодочным гаражом на 170 кв. м. В собственности супруги Василия Тарасова автомобиль Nissan Juke.

Зампредседателя облсуда Владимир Анисимов получил 3,2 млн рублей в 2017 году. Его супруга заработала 31 тыс. рублей за год. В собственности мужчины квартиры площадью 116 кв. м и 61 кв. м. Владимир Анисимов также владеет гаражом на 23 «квадрата». У семьи автомобиль Toyota Lexus ES200.

Заместитель председателя облсуда Юрий Денисов заработал 3,1 млн рублей за год. Ему принадлежит земельный участок площадью 600 кв. м, квартира площадью 117 кв. м и доля в квартире площадью 119 кв. м. У мужчины машина Kia Sportage и моторная лодка МКМ.

Зампредседателя суда Владимир Сыроватский заработал 2,9 млн рублей в 2017 году. Мужчине принадлежит земельный участок площадью 678 кв. м, доля участка площадью 1360 кв. м, дача площадью 64 кв. м, доля в квартире площадью 39 кв. м, квартира на 116 «квадратов» и доля в квартире площадью 57 кв. м. Супруга судьи заработала 178 тыс. рублей за год. Владимир Сыроватский владеет машиной Subaru Forester.