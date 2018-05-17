Председатель Воронежского облсуда Василий Тарасов заработал 4,3 млн рублей в 2017 году
Председатель Воронежского облсуда Василий Тарасов отчитался о доходах за 2017 год. Декларация появилась на сайте суда в среду, 16 мая.
Председатель Воронежского облсуда Василий Тарасов отчитался о доходах за 2017 год. Декларация появилась на сайте суда в среду, 16 мая.
Василий Тарасов заработал 4,3 млн рублей за год. В собственности у председателя суда земельный участок (площадь 780 кв. м), квартира в 82 «квадрата» и жилой дом площадью 396 кв. м. Ни одного автомобиля у Василия Тарасова нет.
Супруга председателя суда за год заработала 15 тыс. рублей. Женщина владеет участком земли площадью 224 кв. м и лодочным гаражом на 170 кв. м. В собственности супруги Василия Тарасова автомобиль Nissan Juke.
Зампредседателя облсуда Владимир Анисимов получил 3,2 млн рублей в 2017 году. Его супруга заработала 31 тыс. рублей за год. В собственности мужчины квартиры площадью 116 кв. м и 61 кв. м. Владимир Анисимов также владеет гаражом на 23 «квадрата». У семьи автомобиль Toyota Lexus ES200.
Заместитель председателя облсуда Юрий Денисов заработал 3,1 млн рублей за год. Ему принадлежит земельный участок площадью 600 кв. м, квартира площадью 117 кв. м и доля в квартире площадью 119 кв. м. У мужчины машина Kia Sportage и моторная лодка МКМ.
Зампредседателя суда Владимир Сыроватский заработал 2,9 млн рублей в 2017 году. Мужчине принадлежит земельный участок площадью 678 кв. м, доля участка площадью 1360 кв. м, дача площадью 64 кв. м, доля в квартире площадью 39 кв. м, квартира на 116 «квадратов» и доля в квартире площадью 57 кв. м. Супруга судьи заработала 178 тыс. рублей за год. Владимир Сыроватский владеет машиной Subaru Forester.
Остальные судьи облсуда заработали за год от 1,9 до 3,2 млн рублей в 2017 году. Судья Ирина Ливинцова получила в 2017 году больше, чем председатель Воронежского облсуда и его заместители. Женщина заработала 5 млн рублей. Ей принадлежит Volkswagen Tiguan, земельных участков, домов и квартир в собственности Ирины Ливинцовой нет. Супруг судьи получил в 2017 году 445 тыс. рублей. Мужчине принадлежит земельный участок на 1000 кв. м и жилой дом площадью 488 кв. м. Мужчине принадлежит Audi A4.