Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украинцы ответили разгневанному Крымским мостом Порошенко
Крымский мост: уже есть десятки нарушителей (видео)
Крисси Тейген и Джон Ледженд стали родителями во второй раз
Жириновский назвал размер своей пенсии
Лариса Долина появилась на публике в странном наряде
Платье по талону и невеста-ребенокСамые необычные королевские свадьбы
Украинцы ответили разгневанному Крымским мостом Порошенко
Лавров назвал кощунством слова посла Израиля
Крымский мост: уже есть десятки нарушителей (видео)
Еще одна автомобильная марка откажется от дизеля
СМИ: Виталина разрыдалась, увидев измождённого Джигарханяна
СМИ: Антон Макарский пытался уйти из семьи
Лариса Долина появилась на публике в странном наряде
10 модных коротких стрижек с челками
5 фактов, которых вы не знали о сыре
«Да, я толстая. И вот как мне живется»
Гардеробная в однушке: 7 примеров, которые вы можете повторить
В Гонконге открыли отель для сна
Фоторепортажи
10Израиль отмечает 70-летие со дня основания
12Текила-бум, уходящий в многовековые традиции ведения сельского хозяйства
16:37 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Председатель Воронежского облсуда Василий Тарасов заработал 4,3 млн рублей в 2017 году

Председатель Воронежского облсуда Василий Тарасов отчитался о доходах за 2017 год. Декларация появилась на сайте суда в среду, 16 мая.

Источник: РИА "Воронеж"

Василий Тарасов заработал 4,3 млн рублей за год. В собственности у председателя суда земельный участок (площадь 780 кв. м), квартира в 82 «квадрата» и жилой дом площадью 396 кв. м. Ни одного автомобиля у Василия Тарасова нет.

Супруга председателя суда за год заработала 15 тыс. рублей. Женщина владеет участком земли площадью 224 кв. м и лодочным гаражом на 170 кв. м. В собственности супруги Василия Тарасова автомобиль Nissan Juke.

Зампредседателя облсуда Владимир Анисимов получил 3,2 млн рублей в 2017 году. Его супруга заработала 31 тыс. рублей за год. В собственности мужчины квартиры площадью 116 кв. м и 61 кв. м. Владимир Анисимов также владеет гаражом на 23 «квадрата». У семьи автомобиль Toyota Lexus ES200.

Заместитель председателя облсуда Юрий Денисов заработал 3,1 млн рублей за год. Ему принадлежит земельный участок площадью 600 кв. м, квартира площадью 117 кв. м и доля в квартире площадью 119 кв. м. У мужчины машина Kia Sportage и моторная лодка МКМ.

Зампредседателя суда Владимир Сыроватский заработал 2,9 млн рублей в 2017 году. Мужчине принадлежит земельный участок площадью 678 кв. м, доля участка площадью 1360 кв. м, дача площадью 64 кв. м, доля в квартире площадью 39 кв. м, квартира на 116 «квадратов» и доля в квартире площадью 57 кв. м. Супруга судьи заработала 178 тыс. рублей за год. Владимир Сыроватский владеет машиной Subaru Forester.

Остальные судьи облсуда заработали за год от 1,9 до 3,2 млн рублей в 2017 году. Судья Ирина Ливинцова получила в 2017 году больше, чем председатель Воронежского облсуда и его заместители. Женщина заработала 5 млн рублей. Ей принадлежит Volkswagen Tiguan, земельных участков, домов и квартир в собственности Ирины Ливинцовой нет. Супруг судьи получил в 2017 году 445 тыс. рублей. Мужчине принадлежит земельный участок на 1000 кв. м и жилой дом площадью 488 кв. м. Мужчине принадлежит Audi A4.

Все новости региона
Чиновники назвали дату начала работы платных парковок в Воронеже
Песков назвал безумием призыв в СМИ США взорвать Крымский мост
Госдеп США: Украина не сможет вернуть Крым и Донбасс
Голикова расплакалась во время выступления в Госдуме
Матвиенко призвала чиновников отложить отпуск ради указа Путина
Ученые выявили самые привлекательные для женщин пропорции тела
Cамый опасный мост России смыло ледоходом
Россиян переведут на «умные» счетчики
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Главный экзамен. Есть ли у России шансы против Макдэвида? В плей-офф сборная Канады преобразится. Добавит ли наша команда?
Авто
На АЗС советуют заливать полный бак (ждут резкого роста цен) Сразу на нескольких заправках Владимирской области редактору «Авто Mail.Ru» посоветовали заправить как можно больше топлива
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
Канны 2018: Йовович, новые протесты и российские звезды Премьеры и красные дорожки девятого дня старейшего в мире кинофестиваля — в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Состоятельные россияне избавляются от недвижимости под Москвой
Москве предрекли большую распродажу квартир
Жириновский пригрозил однопартийцам увольнением за собак в квартирах
В Госдуме нашли новое применение списанным памятникам Ленину
Леди
Афиша: в чем пойти на вечеринку, концерт и к психологу Мы собрали максимально противоположные по духу события в разных городах России, на которые с удовольствием съездили бы сами
Дети
Крисси Тейген и Джон Ледженд стали родителями во второй раз Модель родила сына.
Все о ремонте
Как обновить старую мебель: 11 вдохновляющих примеров
Как выжать максимум из совмещенного санузла: 9 практичных идей
Подиум в квартире: 8 стильных и функциональных решений
Стильная квартира в Замоскворечье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь