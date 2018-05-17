СК возбудил дело против журналиста, призывавшего взорвать Крымский мост

Провокационная статья с заголовком «Украине следует взорвать путинский Крымский мост» вышла в издании Washington Examiner во вторник.
По данным следствия, в ней «усматриваются признаки публичных призывов к террористической деятельности на территории Российской Федерации».
Назначена комплексная психолого-лингвистическая экспертиза. Начались следственные действия для установления всех обстоятельств преступления.
Кроме того, проводится доследственная проверка в отношении редактора Washington Examiner.
К чему именно призывал автор
Автор Washington Examiner назвал мост «возмутительным оскорблением самой сути Украины как государства».
«К счастью, — пишет он, — ВВС Украины могли бы нанести авиаудары так, чтобы временно вывести сооружение из строя, а значительная протяженность объекта позволит «снизить риск жертв среди проезжающих по нему людей». По мнению журналиста, подрыв почти наверняка приведет к эскалации конфликта, зато Киев отправит Москве «ясный сигнал».
Открытый во вторник мост через Керченский пролив стал самым протяженным в России и Европе, его длина составила 19 километров. Он соединил Краснодарский край и полуостров. Его пропускная способность — около 14 миллионов человек в год.