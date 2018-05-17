Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украинцы ответили разгневанному Крымским мостом Порошенко
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
Мама рассказала, как ее ребенок родился два раза
Названы самые любимые растения россиян на дачах
Старшая дочь Меладзе показала стройную фигуру в купальнике
Израиль поддержал выход США из ядерной сделки с Ираном Большинство стран мирового сообщества поступок Дональда Трампа осудили
В Москве жестоко избили белорусскую певицу
Вашингтону не понравилось, как Путин вел грузовик
На АЗС советуют заливать полный бак (ждут резкого роста цен)
Новый Volkswagen Touareg: первое видео с теста
СМИ: Виталина разрыдалась, увидев измождённого Джигарханяна
СМИ: Антон Макарский пытался уйти из семьи
К ЧМ-2018 выпустили пособие, как понравиться россиянкам
Старшая дочь Меладзе показала стройную фигуру в купальнике
Без лекарств: как российская медицина убивает пациентов
Продукты, из-за которых вы стареете быстрее других
Как сделать пруд на даче своими руками: 4 верных способа
Как обустроить мангальную зону на даче: 4 примера
Фоторепортажи
10Израиль отмечает 70-летие со дня основания
12Текила-бум, уходящий в многовековые традиции ведения сельского хозяйства
16:36 (мск), источник: РИА Новости

СК возбудил дело против журналиста, призывавшего взорвать Крымский мост

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. СК возбудил уголовное дело против американского журналиста Тома Рогана, «рекомендовавшего» Украине взорвать Крымский мост. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Источник: РИА Новости

Провокационная статья с заголовком «Украине следует взорвать путинский Крымский мост» вышла в издании Washington Examiner во вторник.

По данным следствия, в ней «усматриваются признаки публичных призывов к террористической деятельности на территории Российской Федерации».

Назначена комплексная психолого-лингвистическая экспертиза. Начались следственные действия для установления всех обстоятельств преступления.

Кроме того, проводится доследственная проверка в отношении редактора Washington Examiner.

Читайте также
Песков назвал безумием статью Washington Examiner с призывами взорвать Крымский мост

К чему именно призывал автор

Автор Washington Examiner назвал мост «возмутительным оскорблением самой сути Украины как государства».

«К счастью, — пишет он, — ВВС Украины могли бы нанести авиаудары так, чтобы временно вывести сооружение из строя, а значительная протяженность объекта позволит «снизить риск жертв среди проезжающих по нему людей». По мнению журналиста, подрыв почти наверняка приведет к эскалации конфликта, зато Киев отправит Москве «ясный сигнал».

Открытый во вторник мост через Керченский пролив стал самым протяженным в России и Европе, его длина составила 19 километров. Он соединил Краснодарский край и полуостров. Его пропускная способность — около 14 миллионов человек в год.

12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий
Канада осудила открытие Крымского моста, назвав его нарушением суверенитета Украины
Во время загрузки произошла ошибка.
08:27 (мск)© Ньюстюб
 Симоньян прокомментировала призыв СМИ США бомбить Крымский мост
Голикова расплакалась во время выступления в Госдуме
Песков назвал безумием призыв в СМИ США взорвать Крымский мост
Госдеп США: Украина не сможет вернуть Крым и Донбасс
Голикова расплакалась во время выступления в Госдуме
Матвиенко призвала чиновников отложить отпуск ради указа Путина
Ученые выявили самые привлекательные для женщин пропорции тела
Cамый опасный мост России смыло ледоходом
Россиян переведут на «умные» счетчики
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Главный экзамен. Есть ли у России шансы против Макдэвида? В плей-офф сборная Канады преобразится. Добавит ли наша команда?
Авто
На АЗС советуют заливать полный бак (ждут резкого роста цен) Сразу на нескольких заправках Владимирской области редактору «Авто Mail.Ru» посоветовали заправить как можно больше топлива
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
Канны 2018: Йовович, новые протесты и российские звезды Премьеры и красные дорожки девятого дня старейшего в мире кинофестиваля — в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Вулканы и котик: пять удивительных фактов о Крымском мосте
Жириновский пригрозил однопартийцам увольнением за собак в квартирах
Многоэтажный жилой дом на Пулковской улице дал трещину
В Петербурге открыли мост Бетанкура над Малой Невой
Леди
Афиша: в чем пойти на вечеринку, концерт и к психологу Мы собрали максимально противоположные по духу события в разных городах России, на которые с удовольствием съездили бы сами
Дети
Крисси Тейген и Джон Ледженд стали родителями во второй раз Модель родила сына.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
Квартира для известного баскетболиста: проект в Питере
Как превратить квартиру свободной планировки в удобную трёшку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь