Аксенов прокомментировал предложение журналиста взорвать Крымский мост

В Washington Examiner 15 мая появилась колонка за авторством Тома Рогана, в которой говорилось, что Украина «должна взорвать элементы Крымского моста». По мнению журналиста, Украина располагает средствами, которые позволят нанести удар с воздуха по мосту таким образом, чтобы по крайней мере временно вывести его из строя.
«Безопасность Крымского моста обеспечена надежно и в полном объеме. Наши вооруженные силы и спецслужбы готовы пресечь любые провокационные действия, откуда бы они ни исходили», — написал Аксенов на своей странице в Facebook.
Он отметил, что подобные публикации под «соусом» свободы слова содержат призывы к террористической деятельности.
«К сожалению, это не просто частное мнение отдельно взятого клинического русофоба. Это отражение убеждений определенной части американской политической элиты. Уверен, что если бы Америка наконец оставила мир в покое и сосредоточилась на своих собственных проблемах, большинство войн и конфликтов на нашей планете бы прекратилось», — подчеркнул глава республики.
Президент РФ Владимир Путин 15 мая открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив, доехав за рулем «КамАЗа» из Тамани до Керчи почти за четверть часа. Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России — 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Поток автотранспорта запущен 16 мая.