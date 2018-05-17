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18:08 (мск), источник: РИА Новости

Аксенов прокомментировал предложение журналиста взорвать Крымский мост

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов в связи с публикацией в американском СМИ заверил в готовности российских вооруженных сил и спецслужб пресечь любые возможные провокации в отношении Крымского моста.

Источник: РИА Новости
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В Washington Examiner 15 мая появилась колонка за авторством Тома Рогана, в которой говорилось, что Украина «должна взорвать элементы Крымского моста». По мнению журналиста, Украина располагает средствами, которые позволят нанести удар с воздуха по мосту таким образом, чтобы по крайней мере временно вывести его из строя.

«Безопасность Крымского моста обеспечена надежно и в полном объеме. Наши вооруженные силы и спецслужбы готовы пресечь любые провокационные действия, откуда бы они ни исходили», — написал Аксенов на своей странице в Facebook.

Он отметил, что подобные публикации под «соусом» свободы слова содержат призывы к террористической деятельности.

«К сожалению, это не просто частное мнение отдельно взятого клинического русофоба. Это отражение убеждений определенной части американской политической элиты. Уверен, что если бы Америка наконец оставила мир в покое и сосредоточилась на своих собственных проблемах, большинство войн и конфликтов на нашей планете бы прекратилось», — подчеркнул глава республики.

Президент РФ Владимир Путин 15 мая открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив, доехав за рулем «КамАЗа» из Тамани до Керчи почти за четверть часа. Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России — 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Поток автотранспорта запущен 16 мая.

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