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18:20 (мск), источник: РИА Новости

Бальбек: «украинство» Крыма осталось уделом лишь Киева и западных политиков

Крымский мост с двухдневным опозданием появился на картах Google. Этот факт прокомментировал для радио Sputnik депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек. Крымский мост с двухдневным опозданием появился на картах Google. Этот факт прокомментировал для радио Sputnik депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек.

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фотографий
12
фотографий
12
фотографий

Крымский мост, соединивший полуостров с материковой частью России, появился на картах Google с двухдневным опозданием.

При этом построить маршрут от Тамани до Керчи через мост сервис Google Maps пока не дает, предлагая воспользоваться паромной переправой.

Накануне пользователи отмечали, что на «Яндекс. Картах» сооружение появилось сразу, а Google запаздывает.

Торжественная церемония открытия Крымского моста состоялась 15 мая. Президент Владимир Путин сел за руль КамАЗа и возглавил колонну из 30 грузовиков, которые проехали по мосту.

С 16 мая по нему запустили движение легковых автомобилей и автобусов. Осенью 2018 года откроется движение грузовиков, с 2019 года — поездов.

Заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей, депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал для радио Sputnik факт появления Крымского моста на картах Google.

«Расчетливый западный менталитет не стал в угоду Украине отворачиваться от объективной реальности. Крымский мост есть — и этот факт будет нанесен не только на Google Maps, но и добавлен в навигационные карты с рекомендованными путями. Кроме того, в извещения мореплавателям будут внесены корректуры, в том числе и курсовые пеленги на Крымский мост. Исходя из этого, можно с уверенностью сказать, что Керченский пролив для мирового сообщества — это российские воды, а также российские сигналы моряков, российские позывные и, конечно же, подчинение требованиям российских пограничников. Разговоры об украинстве, об “аннексии” — это удел политиков, а моряки и путешественники уже отложили в голове мысль: Crimea — it`s Russia. А значит, в массовом сознании западного обывателя прочно закрепилось понимание, что в Керченском проливе ссылаться на международные организации и украинские законы — бесполезная трата времени. К тому же ничто так не влияет на общественное мнение, как осознание бесполезности еще одной перепалки с Россией по поводу Крымского моста», — считает Руслан Бальбек.

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