Бальбек: «украинство» Крыма осталось уделом лишь Киева и западных политиков

«Расчетливый западный менталитет не стал в угоду Украине отворачиваться от объективной реальности. Крымский мост есть — и этот факт будет нанесен не только на Google Maps, но и добавлен в навигационные карты с рекомендованными путями. Кроме того, в извещения мореплавателям будут внесены корректуры, в том числе и курсовые пеленги на Крымский мост. Исходя из этого, можно с уверенностью сказать, что Керченский пролив для мирового сообщества — это российские воды, а также российские сигналы моряков, российские позывные и, конечно же, подчинение требованиям российских пограничников. Разговоры об украинстве, об “аннексии” — это удел политиков, а моряки и путешественники уже отложили в голове мысль: Crimea — it`s Russia. А значит, в массовом сознании западного обывателя прочно закрепилось понимание, что в Керченском проливе ссылаться на международные организации и украинские законы — бесполезная трата времени. К тому же ничто так не влияет на общественное мнение, как осознание бесполезности еще одной перепалки с Россией по поводу Крымского моста», — считает Руслан Бальбек.