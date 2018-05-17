Депутаты проведут инвентаризацию имеющихся в Нижнем Новгороде спортплощадок
В городе 232 спортплощадки, но финансирования на их содержание не хватает.
В городе 232 спортплощадки, но финансирования на их содержание не хватает.
Комиссия гордумы по соцполитике обратится в КУГИ для проведения инвентаризации имеющихся в Нижнем Новгороде спортивных площадок, сообщает
По словам и. о. директора департамента по спорту и молодежной политике Сергея Низяева, в городе работают 232 спортплощадки, но финансирования на их содержание не хватает.
Председатель комиссии Василий Пушкин сообщил, что существует две основные проблемы, связанные с городскими спортплощадками. Первая — ненадлежащее состояние, вторая — несоответствие площадок и земельных участков под ними. Он добавил, что 19 участков не размежеваны, 30 участков предназначены для строительства МКД, четыре — отданы под строительство школ, по одному участку — под ИЖС, железную дорогу и строительство храма. Только 22 участка предназначены непосредственно для размещения спортплощадок.
В итоге комиссия решила провести инвентаризацию спортплощадок и в июне представить свой доклад на заседании комиссии по соцполитике.