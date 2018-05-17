В США заявили, что готовы противостоять «Калибрам» в Средиземноморье

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что корабли с крылатыми ракетами «Калибр» будут нести постоянную боевую вахту в Средиземном море в связи с угрозой вылазок террористов в Сирии.

«Наши военно-морские силы готовы и подготовлены к тому, чтобы обороняться. Однако мы не стремимся к конфликту с другими силами, действующими в регионе», — сказал адмирал Фогго, отвечая на вопрос, повлияет ли размещение российских кораблей на постоянной основе в Средиземном море на действия американских ВМС и будут ли они принимать какие-то меры в этой связи.