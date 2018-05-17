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19:37 (мск), источник: РИА Новости

В США заявили, что готовы противостоять «Калибрам» в Средиземноморье

ВАШИНГТОН, 17 мая — РИА Новости. ВМС США готовы обороняться от российских кораблей с крылатыми ракетами «Калибр» в Средиземноморье, но не ищут конфликта, заявил в четверг РИА Новости командующий ВМС США в Европе и Африке и глава командования объединенных сил союзников в Неаполе адмирал Джеймс Фогго.

Источник: РИА Новости

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что корабли с крылатыми ракетами «Калибр» будут нести постоянную боевую вахту в Средиземном море в связи с угрозой вылазок террористов в Сирии.

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«Наши военно-морские силы готовы и подготовлены к тому, чтобы обороняться. Однако мы не стремимся к конфликту с другими силами, действующими в регионе», — сказал адмирал Фогго, отвечая на вопрос, повлияет ли размещение российских кораблей на постоянной основе в Средиземном море на действия американских ВМС и будут ли они принимать какие-то меры в этой связи.

«Наше присутствие в Европе и отношения, выстроенные за последние 70 лет, дают США стратегический доступ, необходимый для реагирования на угрозы нашим союзникам и партнерам», — отметил адмирал.

Путин: наши корабли с ракетами «Калибр» будут нести постоянную вахту в Средиземном море
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