Нацгвардия Украины получила 500 американских гранатометов

Данная модель гранатомета является, по словам Авакова, эффективным оружием для поражения бронированных целей и огневых средств противника, передает RT.

Президент Украины Петр Порошенко заявил 30 апреля, что в страну прибыли американские противотанковые ракетные комплексы Javelin. Однако позже стало известно, что на линии соприкосновения в Донбассе США запрещают украинским военным использовать их.