Нацгвардия Украины получила 500 американских гранатометов
Национальная гвардия получила 500 гранатометов американского производства. Об этом глава министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил на своей странице в Facebook.
Национальная гвардия получила 500 гранатометов американского производства. Об этом глава министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил на своей странице в Facebook.
«Согласно стратегии развития МВД, нацгвардия поставила на вооружение первые 500 40 мм ручных противотанковых гранатометов RSRL-1 производства США», — написал министр.
Данная модель гранатомета является, по словам Авакова, эффективным оружием для поражения бронированных целей и огневых средств противника, передает RT.
Президент Украины Петр Порошенко заявил 30 апреля, что в страну прибыли американские противотанковые ракетные комплексы Javelin. Однако позже стало известно, что на линии соприкосновения в Донбассе США запрещают украинским военным использовать их.
Порошенко заявил, что лично собирается участвовать в испытаниях Javelin, которые пройдут до конца мая.
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