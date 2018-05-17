Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Звезда «Дома 2» стала ведущей нового шоу про моду и красоту
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
Стеша Маликова показала снимок с подросшим братом
Названы самые любимые растения россиян на дачах
К ЧМ-2018 выпустили пособие, как понравиться россиянкам
Платье по талону и невеста-ребенокСамые необычные королевские свадьбы
«Вышли из порта, и — на дно»: эксперты — Украине о мосте в Крым
В Москве нашли квартиру с личным входом в метро
Крымский мост: уже есть десятки нарушителей (видео)
Еще одна автомобильная марка откажется от дизеля
СМИ: Виталина разрыдалась, увидев измождённого Джигарханяна
СМИ: Антон Макарский пытался уйти из семьи
Матвиенко заявила, как надо повышать пенсионный возраст
МИД Польши сделал заявление из-за Крымского моста
Шизофрения меняет не только мозг
Специалисты объяснили, почему лучше не пить перед сном
Гардеробная в однушке: 7 примеров, которые вы можете повторить
В Гонконге открыли отель для сна
Фоторепортажи
12Текила-бум, уходящий в многовековые традиции ведения сельского хозяйства
10Израиль отмечает 70-летие со дня основания
19:49 (мск), источник: Известия

Нацгвардия Украины получила 500 американских гранатометов

Национальная гвардия получила 500 гранатометов американского производства. Об этом глава министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил на своей странице в Facebook.

«Согласно стратегии развития МВД, нацгвардия поставила на вооружение первые 500 40 мм ручных противотанковых гранатометов RSRL-1 производства США», — написал министр.

Читайте также
США запретили Украине использовать подаренные Javelin в Донбассе

Данная модель гранатомета является, по словам Авакова, эффективным оружием для поражения бронированных целей и огневых средств противника, передает RT.

Президент Украины Петр Порошенко заявил 30 апреля, что в страну прибыли американские противотанковые ракетные комплексы Javelin. Однако позже стало известно, что на линии соприкосновения в Донбассе США запрещают украинским военным использовать их.

Порошенко заявил, что лично собирается участвовать в испытаниях Javelin, которые пройдут до конца мая.

Украинские силовики за сутки более 30 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе
Во время загрузки произошла ошибка.
10:42 (мск)© Ньюстюб
 Недосчитались по-крупному: У Счетной палаты возникли вопросы к расходованию 1,8 трлн рублей
Необходимое зло: Почему в России никак не удается победить лесные пожары
Россия проиграла Канаде в четвертьфинале чемпионата мира
Авторы школьных учебников написали открытое письмо Путину
США угрожают Меркель торговой войной за «Северный поток-2»
Ученые выявили самые привлекательные для женщин пропорции тела
Американский адмирал: США готовы обороняться от российских ракет
Cамый опасный мост России смыло ледоходом
Эксперты составили рейтинг самых дешевых морских курортов
Большой хоккей в Дании
Плей-офф: время собирать шайбы
Спорт
Главный экзамен. Есть ли у России шансы против Макдэвида? В плей-офф сборная Канады преобразится. Добавит ли наша команда?
Авто
На АЗС советуют заливать полный бак (ждут резкого роста цен) Сразу на нескольких заправках Владимирской области редактору «Авто Mail.Ru» посоветовали заправить как можно больше топлива
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
Канны 2018: Йовович, новые протесты и российские звезды Премьеры и красные дорожки девятого дня старейшего в мире кинофестиваля — в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Вулканы и котик: пять удивительных фактов о Крымском мосте
Состоятельные россияне избавляются от недвижимости под Москвой
Жириновский пригрозил однопартийцам увольнением за собак в квартирах
Названы самые странные услуги гостиниц по всему миру
Леди
Афиша: в чем пойти на вечеринку, концерт и к психологу Мы собрали максимально противоположные по духу события в разных городах России, на которые с удовольствием съездили бы сами
Дети
41-летняя балерина Диана Вишнева стала мамой Сама артистка не комментировала информацию о пополнении в семье.
Все о ремонте
Как обновить старую мебель: 11 вдохновляющих примеров
Как выжать максимум из совмещенного санузла: 9 практичных идей
Подиум в квартире: 8 стильных и функциональных решений
Стильная квартира в Замоскворечье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь