Нурсултан Назарбаев рассказал, почему бедных на земле все больше

Нурсултан Назарбаев обеспокоен социальным неравенством между богатыми и бедными. Президент Казахстана призвал мир исправить эту ситуацию. Своё предложение глава государства озвучил на полях Астанинского экономического форума — сегодня первый день работы этого масштабного конгресса, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.

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Форум открыл глава государства. Прежде чем войти в зал, где проходила первая сессия, Нурсултан Назарбаев поприветствовал именитых спикеров.

В Астану съехались действительно известные и интересные люди: физик Митио Каку, экс-президент Франции Франсуа Олланд, бывший Генсекретарь ООН Пан Ги Мун. Практически все спикеры, которым пожал руку президент Казахстана, вели себя, как и подобает — чинно, скромно. А вот Стив Возняк не упустил возможности стать чуть ближе к главе нашего государства. Во время рукопожатия сооснователь Apple вручил Нурсултану Назарбаеву что-то похожее на визитную карточку.

Президент Казахстана назвал причины социального неравенства. Все беды идут от амбиций крупных стран заявить о своём лидерстве. Из-за этого, собственно, и возникает геополитическая нестабильность, напряжённость. Далеко ходить не нужно, вспомним те же антироссийские санкции, вводимые Соединёнными Штатами. Они отражаются на экономике. А что такое экономика — это бизнесмены, предприниматели, дело которых из-за, так сказать, политического непонимания, находится под ударом. Это в свою очередь отражается на рабочих, которые просто могут остаться и нередко остаются без стабильной заработной платы. Впрочем, это не единственная причина, почему бедных всё же больше, чем богатых.

— Проблемы в странах-аутсайдерах несут в себе все возрастающие риски для благополучия успешных стран. Я думаю, что об этом надо помнить. Это происходит через миграцию, экстремизм, терроризм, экологические катастрофы, которые не признают государственных границ. В этой связи важным становится сократить разрыв между доходами бедных и богатых как один из основных источников социального противоречия, — сказал глава государства.